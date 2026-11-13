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Srpska kuća na Krfu najbolje je ocenjeni muzej na Jonskim ostrvima među čak 43 ustanove kulture u ovom delu Grčke. Na dva nivoa nevelikog zdanja u samom srcu starog grada Krfa naši slavni preci i 110 godina nakon Albanske golgote živo pričaju o nama i Srbiji učeći i nove generacije i strance o ovoj jedinstvenoj stranici istorije.

1/4 Vidi galeriju Srpska kuća na Krfu Foto: Beta, Kurir

Platforma Topretedonline, koja generiše podatke i ocene o turističkim mestima i njihovim znamenitostima, smestila je Srpsku kuću na prvo mesto među 43 muzeja na svim Jonskim ostrvima, sa ocenom 4,90. Za sobom je srpski muzej ostavio i veoma popularni krfski Muzej azijske umetnosti, ali i muzeje na Lefkadi, Zakintosu...

Zdanje koje čuva sećanje na stradanje i vaskrs srpske vojske i države tokom te 1915/16. godine u Velikom ratu prepoznato je kao mesto u kome se da naučiti, videti nešto jedinstveno, posebno za strance, kojima je ovaj deo srpske, a svetske istorije nepoznanica. I svi se tu osećaju prijatno jer domaćin i jeste dobar. A već 26. godinu u Srpskoj kući to je kustos Ljubomir Saramandić, koji s ljubavlju i ponosom priča ko su ti Srbi koji na kapitulaciju nisu pristali, pa su su po ciči zimi prešli gudure Albanije i Crne Gore i došli tu gde cveta limun žut. Ostavljajući hiljade i hiljade mrtvih na putu stradanja i spasa (243.000 žrtava Albanske golgote po zvaničnim podacima), ispisali su posebnu stranicu u istoriji, kojoj se i danas ljudi dive.

- Ovo rangiranje samo je jedan od pokazatelja o Srpskoj kući, koja je ne samo najbolji muzej na Jonskim ostrvima već i među najboljim muzejima u Grčkoj, pa čak i u Evropi među vojnim. Elektronska prepoznatljivost Srpske kuće izuzetno je porasla u poslednjih pet godina. Mladi i stranci se kreću prema usmeravanjima sa onlajn platformi i sve je više i nemuzejske publike kod nas - kaže za Kurir Saramandić.

Ljubomir Saramandić Foto: Kurir

Fotografije, čuturice i puške, pisma, ali i sitnice koje su život značile malim-velikim ljudima dočekuju svakoga ko pređe prag vrata nad kojima se vijori srpska trobojka. I ostavljaju utisak koji se dugo nosi. I pronosi svetom. I to onaj najlepši o nama.

- A najveća zasluga za to je slika koju su poslali naši preci. Najbolja slika koji smo kao narod u savremenoj srpskoj istoriji imali jeste ta slika Albanske golgote i onoga posle nje. Moramo da pamtimo i poštujemo taj istorijski trenutak, ne smemo da zaboravimo da je naša ogromna žrtva i naša velika pobeda - ističe Saramandić.

Srce mu je puno što sve više ekskurzija iz Srbije dolazi na Krf i susedno Vido - ostrvo smrti, ono posebno za sve nas. Tu je mauzolej srpskim ratnicima koji su preživeli golgotu, ali preminuli na ovim grčkim ostrvima. Tu je i samo naša Plava grobnica.

- U oktobru je bilo čak 50 ekskurzija, a u jednom danu smo imali skoro 1.000 učenika. To mi je najveće zadovoljstvo. Dešava se da i ne mogu da pričam u Srpskoj kući jer nema mesta za toliko đaka, pa im govorim na ulici. Ponosan sam na tu decu, kako upijaju svaku reč kada pričam o oporavku, dostojanstvu, odmerenosti i disciplini Srba na Krfu u tako tragičnom trenutku. Čak mi i komšije kažu kako su lepo vaspitani, kako prolazeći kroz grad ostavljaju lepu sliku o našem narodu - govori kustos Srpske kuće.

Kralja Petra vuku četiri vola Foto: Ministarstvo opdbrane

Kralja Petra četiri vola Ljubomir Saramandić podseća i na čuveno ulje na platnu Žak-Luja Davida "Napoleon prelazi Alpe", ali i na našu slavnu fotografiju kralja Petra koga vuku četiri vola u Jankovoj klisuri tokom povlačenja 1915. - Čak je i slavni holivudski režiser Džon Ford, zadivljen snagom te fotografije, Piteru Bogdanoviču rekao da je ona gotovi film, samo ga treba aktivirati.

To je samo ono što se vidi na prvi pogled. Mnogo važnije je, naglašava Saramandić, šta ta deca, koja su i naša budućnost, tu dožive na Krfu i Vidu. Tamo prolaze kroz tri faze.

- Prva faza je faza identifikacije, one sa srpski identitetom i sudbinom predaka, koja se događa upravo u Srpskoj kući. Svi mi smo manje-više potomci tih ljudi iz Albanske golgote. Najvažniji trenutak je onaj tišine - katarze na Vidu. I to je druga faza. Tu postaju svesni da njihovi problemi nisu veliku kao što izgledaju, što je posebno važno kod mladih u tom uzrastu, kada sazrevaju. Treća i isto vrlo važna faza jeste ona koja nastaje kada se vratimo sa Vida - zahvalnost. Kao što su se naši preci obračunavali sa neprijateljem u ratu, oni se sada obračunavaju sa svojim neprijateljima u mirnodopskim uslovima. Još je Arčibald Rajs neposredno po završetku Prvog svetskog rata pisao da se kod Srba često javlja pojedinačni interes, da nas je teško organizovati, a lako zavaditi. U toj fazi zahvalnosti naša deca, koja žive i u virtuelnim svetovima, gde se forsiraju prekomerna očekivanja od života, pojedinačni interesi i dopadljivost sebi i drugima, obračunavaju se sopstvenim narcističkim egom i taštinom - objašnjava Saramandić, pa dodaje:

- Srpska kuća i Vido su celina i najefikasniji ukoliko shvatimo, a to vidim na mnogo dece, da nisam ja najvažniji, već nešto što se zove mi, bližnji, država, nacija. Ta deca se uzdižu iznad. Ne daju da ih zavedu u tugu, u nekakvu priču o večitim neprijateljima i zaverama, već upravo pokazuju zahvalnost koja im uliva novu snagu i životnu energiju. To je jedini način da taj istorijski trenutak i žrtvu naših predaka ne obesmislimo.

Treći čin - Kajmakčalan Zemunska i 13. beogradska gimnazija su čak uvele, ističe Saramandić, i treći čin. - Posle Krfa i Vida njihovi učenici idu na uspon na Kajmakčalan. Taj izlazak iz zone komfora, dok se mladi čovek ne približi graničnim situacijama egzistencijalnog minimuma i psihološkog i mentalnog, nema sazrevanja - kaže Saramandić i dodaje da je za učenike ključna uloga Ministarstva prosvete.

Kajmakčalan Foto: Shutterstock

Sa strancima je druga priča. Mnogi od njih za Srbe i Albansku golgotu nisu ni čuli.

- Stranci su iznenađeni, pitaju se kako nisu znali za ovaj ovako poseban istorijski trenutak. U istoriji su zabeležena tri slična poduhvata - preko Alpa je najpre prešao Hanibal sa svojom vojskom u 3. veku pre Hrista, pa Karlo Veliki 773. i naposletku Napoleon kao prvi konzul 1800. Sličnost sa Albanskom golgotom je po broju žrtava, a razlika je što je srpska vojska bila defanzivna, nasuprot sva tri pomenuta ofanzivna pohoda i posle kojih su se sva trojica vojskovođa popela na tron. Osim toga, sa srpskom vojskom preko planina povlačili su se u civili i dobar deo dece. I, naravno, o Albanskoj golgoti postoje brojne fotografije, a sva tri pomenuta prelaska su i u domenu legendi - kazuje Saramandić, pa će:

- Za sve ove godine stranci nisu ostavili nijedan maliciozan komentar. Svi su začuđeni kako je Albanska golgota nedovoljno poznata u svetskoj istoriji. Krf godišnje poseti oko 4,5 miliona turista, a bar sedam-osam hiljada stranaca dođe u Srpsku kuću. Ima dana kada je više stranaca nego Srba, kojih je godišnje oko 20.000, od čega su polovina đaci.