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Da li se iza sukoba na tržištu uvoza vozila krije pokušaj eliminisanja konkurencije putem krivičnih prijava? Prema informacijama do kojih je došao portal Direktno, u središtu ove priče nalazi se poznati beogradski advokat D. O., čija se uloga u poslovima povezanim sa kompanijom Auto Visit dovodi u pitanje.

Prema saznanjima portala, advokat D. O. navodno je prethodnih dana održao više sastanaka širom Srbije, sa ciljem obezbeđivanja podrške pojedinaca za koje izvori tvrde da su povezani sa kriminalnim miljeom.

Kako tvrde izvori portala "Direktno", tokom jednog od tih sastanaka navodno je razmatrana mogućnost ustupanja čak 50 odsto vlasničkog udela u kompaniji Auto Visit, u zamenu za određene usluge.

- Kompanija Auto Visit i njen stvarni vlasnik Duško Pokrajac, poznatiji kao Dino špediter, pominju se u informacijama koje su dostavljene redakciji Direktno, a koje se odnose na moguće nepravilnosti u poslovanju i sukobe među učesnicima na tržištu. Prema tvrdnjama izvora upoznatog sa slučajem, tokom jednog od sastanaka, advokat D. O. navodno je sagovorniku ponudio vlasnički udeo u pomenutoj kompaniji, uz očekivanje da protiv određenih privrednika i državnih funkcionera budu podnete krivične prijave. Izvor tvrdi da cilj takvog postupanja nije bio utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti, već stvaranje pritiska na poslovnu konkurenciju - piše pomenuti portal.

Dalje se navodi da se tokom istog sastanka razgovaralo se i o mogućnosti obezbeđivanja zaštite jednog bivšeg pripadnika Uprave kriminalističke policije (UKP), koji je navodno u prijateljskim odnosima sa jednim od učesnika razgovora.

- Posebnu pažnju izazivaju tvrdnje da se na sastanku razgovaralo i o tome kojem tužilaštvu bi eventualne krivične prijave trebalo dostaviti. Prema rečima izvora, jedan od učesnika insistirao je da prijave budu podnete nadležnom tužilaštvu u Novom Sadu, uz navodnu tvrdnju da tamo ima uticaj na postupanje pojedinih nosilaca pravosudnih funkcija. Ukoliko bi se ove informacije potvrdile, otvorila bi se ozbiljna pitanja o mogućim pokušajima zloupotrebe krivičnopravnog sistema u privatnim poslovnim sukobima. Redakcija Direktno nastavlja da proverava dobijene informacije, uključujući navode o sastancima, mogućem ustupanju vlasničkog udela i ulozi pojedinaca koji se pominju u ovoj priči - stoji u teksu portala "Direktno".