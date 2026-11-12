Obaveštavamo gledaoce i javnost da se od danas, petka 13. novembra 2026. godine, pozicija kanala Kurir televizije na svim MTS mrežama menja i da nas od tada možete pratiti na kanalu broj 114 .

Program Kurir televizije zasnovan je na kolažnom formatu koji obuhvata informativne i zabavne sadržaje, uz više od deset sati premijernog in-house programa radnim danima i bogat vikend-program. Uređivačka politika usmerena je na proverene vesti, relevantne sagovornike i pažljivo birani filmski i serijski program.

Gde nas još možete gledati

Kurir televizija je dostupna širom regiona i dijaspore preko sledećih operatera:

SRBIJA

Iris TV: kanal 114

m:SAT: kanal 14

Supernova: kanal 14

Platforma MOVE: kanal 14

SBB: kanal 16

Yettel Hipernet TV: kanal 16

BeotelNet: kanal 108

Orion telekom: kanal 14

Sat-trakt: kanal 112

Aplikacija Arena Cloud

CRNA GORA

M:tel: kanal 112

Aplikacija Arena Cloud

BOSNA I HERCEGOVINA

M:tel: kanal 112

Aplikacija Arena Cloud

DIJASPORA

MTEL Global: kanal 112

Aplikacija Arena Cloud

Hvala našim stalnim gledaocima na poverenju i dobrodošli na našu novu poziciju na MTS mrežama!