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Obaveštavamo gledaoce i javnost da se od danas, petka 13. novembra 2026. godine, pozicija kanala Kurir televizije na svim MTS mrežama menja i da nas od tada možete pratiti na kanalu broj 114.
Program Kurir televizije zasnovan je na kolažnom formatu koji obuhvata informativne i zabavne sadržaje, uz više od deset sati premijernog in-house programa radnim danima i bogat vikend-program. Uređivačka politika usmerena je na proverene vesti, relevantne sagovornike i pažljivo birani filmski i serijski program.
Gde nas još možete gledati
Kurir televizija je dostupna širom regiona i dijaspore preko sledećih operatera:
SRBIJA
  • Iris TV: kanal 114
  • m:SAT: kanal 14
  • Supernova: kanal 14
  • Platforma MOVE: kanal 14
  • SBB: kanal 16
  • Yettel Hipernet TV: kanal 16
  • BeotelNet: kanal 108
  • Orion telekom: kanal 14
  • Sat-trakt: kanal 112
  • Aplikacija Arena Cloud
CRNA GORA
  • M:tel: kanal 112
  • Aplikacija Arena Cloud
BOSNA I HERCEGOVINA
  • M:tel: kanal 112
  • Aplikacija Arena Cloud
DIJASPORA
  • MTEL Global: kanal 112
  • Aplikacija Arena Cloud
Hvala našim stalnim gledaocima na poverenju i dobrodošli na našu novu poziciju na MTS mrežama!