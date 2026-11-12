Društvo
KURIR TELEVIZIJA NA NOVIM POZICIJAMA! Od danas nas gledajte na kanalu 114 MTS mreža, kanalu 16 SBB EON i Yettel mreža
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Obaveštavamo gledaoce i javnost da se od danas, petka 13. novembra 2026. godine, pozicija kanala Kurir televizije na svim MTS mrežama menja i da nas od tada možete pratiti na kanalu broj 114.
Program Kurir televizije zasnovan je na kolažnom formatu koji obuhvata informativne i zabavne sadržaje, uz više od deset sati premijernog in-house programa radnim danima i bogat vikend-program. Uređivačka politika usmerena je na proverene vesti, relevantne sagovornike i pažljivo birani filmski i serijski program.
Gde nas još možete gledati
Kurir televizija je dostupna širom regiona i dijaspore preko sledećih operatera:
SRBIJA
- Iris TV: kanal 114
- m:SAT: kanal 14
- Supernova: kanal 14
- Platforma MOVE: kanal 14
- SBB: kanal 16
- Yettel Hipernet TV: kanal 16
- BeotelNet: kanal 108
- Orion telekom: kanal 14
- Sat-trakt: kanal 112
- Aplikacija Arena Cloud
CRNA GORA
- M:tel: kanal 112
- Aplikacija Arena Cloud
BOSNA I HERCEGOVINA
- M:tel: kanal 112
- Aplikacija Arena Cloud
DIJASPORA
- MTEL Global: kanal 112
- Aplikacija Arena Cloud
Hvala našim stalnim gledaocima na poverenju i dobrodošli na našu novu poziciju na MTS mrežama!
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