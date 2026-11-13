Svetlala koja trepere nad starim ulicama, miris kuvanog vina na trgu ili prvi januarski dan provedеn uz more. Praznici su vreme kada konačno možemo da usporimo, a Nova godina, Božić i školski raspust za to su savršena prilika. Neko sanja o čarobnoj atmosferi evropskih metropola, a neko hladne dane želi da zameni suncem i mediteranskom blagošću.

Bez obzira na to koji ste tip putnika, agencija „Travelland“ pripremila je bogat izbor avionskih aranžmana po specijalnim cenama: od romantičnog Pariza i večnog Rima, preko Barselone i Madrida, do sunčane Valensije i mediteranskih ostrva Malte i Kipra.





Pariz: grad svetlosti za svaki termin

Ne morate čekati praznike da biste otputovali u Pariz . Aranžman na 4 dana/3 noći dostupan je već od 249 evra po osobi, a aranžman na 4 noći od 299 evra .

Za one koji žele da 2027. dočekaju u gradu ljubavi: polazak 28.12. sa boravkom od 4 noći košta 429 evra umesto 539 evra. Avionski polasci su česti, pa termin možete birati tokom novembra, decembra i januara, sve do kraja maja.



Neki od atraktivnih prazničnih termina su:

28.12 – 01.01. – 4 noći / 5 dana – od 429 evra

30.12 – 03.01. – 4 noći / 5 dana – od 449 evra

01.01 – 04.01. – 3 noći / 4 dana – od 349 evra

04.01 – 08.01. – 4 noći / 5 dana – od 499 evra

08.01 – 11.01. – 3 noći / 4 dana – od 299 evra

11.01 – 15.01. – 4 noći / 5 dana – od 349 evra

13.01 – 17.01. – 4 noći / 5 dana – od 329 evra

15.01 – 18.01. – 3 noći / 4 dana – od 249 evra

Dodatno snižene cene za putovanje avionom u Pariz na 3 noći tokom januara odnose se na polaske: 08, 15, 18, 22, 24. i 29. januar. Najniža cena po osobi je 249 evra. Dok je za boravak na 4 noći potrebno izdvojiti najmanje 299 evra, koliko košta celokupan avionski aranžman po osobi za polazak 20. januara. Ostali termini i specijalne cene za putovanje u januaru su:

11.01. – od 349 evra

13.01. – od 329 evra

18.01. – od 329 evra

