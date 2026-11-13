Praznici koji se pamte: Nova godina i Božić sa Travellandom
Svetlala koja trepere nad starim ulicama, miris kuvanog vina na trgu ili prvi januarski dan provedеn uz more. Praznici su vreme kada konačno možemo da usporimo, a Nova godina, Božić i školski raspust za to su savršena prilika. Neko sanja o čarobnoj atmosferi evropskih metropola, a neko hladne dane želi da zameni suncem i mediteranskom blagošću.
Bez obzira na to koji ste tip putnika, agencija „Travelland“ pripremila je bogat izbor avionskih aranžmana po specijalnim cenama: od romantičnog Pariza i večnog Rima, preko Barselone i Madrida, do sunčane Valensije i mediteranskih ostrva Malte i Kipra.
Pariz: grad svetlosti za svaki termin
Ne morate čekati praznike da biste otputovali uPariz. Aranžman na 4 dana/3 noći dostupan je već od 249 evra po osobi, a aranžman na 4 noćiod 299 evra.
Za one koji žele da 2027. dočekaju u gradu ljubavi: polazak 28.12. sa boravkom od 4 noći košta 429 evra umesto 539 evra. Avionski polasci su česti, pa termin možete birati tokom novembra, decembra i januara, sve do kraja maja.
Neki od atraktivnih prazničnih termina su:
28.12 – 01.01. – 4 noći / 5 dana – od 429 evra
30.12 – 03.01. – 4 noći / 5 dana – od 449 evra
01.01 – 04.01. – 3 noći / 4 dana – od 349 evra
04.01 – 08.01. – 4 noći / 5 dana – od 499 evra
08.01 – 11.01. – 3 noći / 4 dana – od 299 evra
11.01 – 15.01. – 4 noći / 5 dana – od 349 evra
13.01 – 17.01. – 4 noći / 5 dana – od 329 evra
15.01 – 18.01. – 3 noći / 4 dana – od 249 evra
Dodatno snižene cene za putovanje avionom u Pariz na 3 noći tokom januara odnose se na polaske: 08, 15, 18, 22, 24. i 29. januar. Najniža cena po osobi je 249 evra. Dok je za boravak na 4 noći potrebno izdvojiti najmanje 299 evra, koliko košta celokupan avionski aranžman po osobi za polazak 20. januara. Ostali termini i specijalne cene za putovanje u januaru su:
11.01. – od 349 evra
13.01. – od 329 evra
18.01. – od 329 evra
Rim: večni grad kroz zimsku prizmu
Avionski polasci za Rim dostupni su od novembra do marta, pa grad možete upoznati u terminu koji vama najviše odgovara. Aranžman na tri noćenja košta od 279 evra, a Rim na 4 noći je na specijalnoj ceni od 299 evra po osobi umesto 339 evra. Prošetajte pored Koloseuma, bacite novčić u Fontanu di Trevi, uživajte u pogledu na grad sa Španskih stepenica i prepustite se ukusima autentične italijanske kuhinje. Od jutarnjeg kapućina na nekom od živopisnih trgova do večernje šetnje osvetljenim ulicama, svaki trenutak u Rimu nosi posebnu čaroliju.
Izaberite praznični termin koji vam najviše odgovara:
27.12 – 30.12. – 3 noći / 4 dana – od 279 evra
01.01 – 04.01. – 3 noći / 4 dana – od 319 evra
03.01 – 06.01. – 3 noći / 4 dana – od 319 evra
08.01 – 11.01. – 3 noći / 4 dana – od 319 evra
10.01 – 13.01. – 3 noći / 4 dana – od 319 evra
Španija:Praznična čarolija pod mediteranskim suncem
Ako vam nedostaju sunčani dani, morska obala i opušteni ritam života, Španija je pravi izbor. Od živopisnih ulica i bogate kulturne baštine do prelepih plaža, šarmantnih trgova i neodoljive gastronomske ponude – svaki grad priča svoju posebnu priču. U ponudi agencije “Travelland” vas očekuju avionski aranžmani za neke od najpoznatijih i najposećenijih španskih destinacija, koje privlače putnike tokom cele godine:
Benidorm na 3 noći – od 229 evra
Benidorm na 4 noći – od 259 evra
Barselona na 3 noći – od 299 evra
Barselona na 4 noći – od 349 evra
Madrid na 3 noći – od 379 evra
Madrid na 4 noći – od 399 evra
Valensija na 3 noći – od 399 evra
Valensija na 4 noći – od 449 evra
Andaluzija na 3 noći – od 499 evra
Andaluzija na 4 noći– od 559 evra
Kipar: porodični praznici na suncu
Raspust je prilika da obradujete najmlađe. Sunčani Kipar tokom cele godine osvaja spojem bogate istorije, prirodnih lepota i autentičnog mediteranskog šarma. Dočekajte Novu godinu baš na Kipru! U ponudi su aranžmani sa 3, 4, 5, 7 i 8 noćenja u odličnim hotelima po specijalnim prazničnim cenama, a letovi kompanijom Wizz Air polaze: 25, 27, 28, 30. decembra; 01, 03, 04, 06, 08, 10. januara.
Malta: mali arhipelag, veliki doživljaj
Maltaje još jedna mediteranska destinacija koja zaslužuje mesto na vašoj listi. Izbor hotela je širok, a boravak može da traje 3, 4, 5 ili 7 noćenja. Prvi avionski polazak pred doček nove godine je 27. decembar, naredni polasci su: 29.12. | 31.12. | 03.01. | 05.01 | 07.01. | 12.01.
Praznični termini se brzo popunjavaju, a interesovanje je sve veće. Zato ne čekajte poslednji trenutak – obezbedite svoj mesto na vreme.
Poslovnica agencije “Travelland” radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti I na društvenim mrežama Facebook i Instagram.
Promo