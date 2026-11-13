Vremenski rolerkoster zakucao termometre u Srbiji: Jutros tropskih 23 stepena u Valjevu, a popodne nam stižu pljuskovi, grmljavina i nagli pad temperature!
- Jutros su širom Srbije zabeležene natprosečno visoke temperature za ovo doba godine, a najtoplije je bilo u Valjevu sa 23 stepena.
- RHMZ najavljuje da će danas biti natprosečno toplo i vetrovito, uz temperaturu od 9 do 25 stepeni na jugozapadu i jugoistoku zemlje.
- Tokom dana stižu naoblačenje, kiša i pljuskovi, ponegde i grmljavina, uz osetan pad temperature.
Širom Srbije jutros su zabeležene natprosečno visoke temperature za ovo doba godine, a najtoplije je u Valjevu gde je u 6 sati bilo 23 stepena.
U Kruševcu i Nišu je izmereno 20 stepeni, u Zaječaru, Kraljevu, Loznici 21 stepen, u Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu 18. Na Crnom vrhu je jutros 12 stepeni, a na Kopaoniku 7.
U Srbiji će danas biti natprosečno toplo i vetrovito, sa temperaturom od 9 do 25 stepeni na jugozapadu i jugoistoku zemlje, saopštio je Republički Hidrometeorološki Zavod.
Tokom dana biće malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, dok se ujutru i pre podne na severu, jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima očekuje se jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima, ponegde praćeno i grmljavinom uz osetan pad temperature.
(Kurir.rs)