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Studentska lista predstavila je svoj program i za reformu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, a koji predviđa postepenu modernizaciju, veća primanja za vojnike kao i ponovno otvaranje slučajeva iz prošlosti, poput pogibije gardista i pada helikoptera MiG-17.

Ako je suditi po svemu najavljenom, čini se i da svi planovi prethodne vlasti o vraćanju obaveznog vojnog roka padaju u vodu, jer se u ovom planu sada spominje isključivo dobrovoljno služenje vojske, u trajanju od šest meseci.

Važno je napomenuti i da nove institucije i vlada još uvek nisu zvanično formirane, pa su ove promene za sada deo predizbornog i programskog plana Studentske liste, ane konačna zakonska odluka.

1/5 Vidi galeriju Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije svakodnevno realizuju različite sadržaje obučavanja na mironodopskoj lokaciji i van rejona baziranja radi unapređenja svoje osposobljenosti i očuvanja visoke borbene gotovosti jedinice Foto: Ministarstvo unutrašnjih poslova

Kako na ove promene gleda struka otkrili su gosti emisije "Redakcija" na Kurir televiziji doc. dr Slaviša Tatomirović, pukovnik u penziji i Luka Kastratović, general-major Vojske Srbije u penziji.

Tatomirović je na početku pričao o novcu koji se izdvaja za potrebe vojske, ali i

- Dobrovoljno služenje već postoji. Studentska lista predlaže ukidanje obaveznog roka od 75 dana, a pokret koji zastupam, stoji iza toga jer vojni rok od 75 dana nema smisla.Trebalo bi da podignemo popunu jedinica koja je trenutno upitna u našoj vojsci. To ne može da se popuni samo profesionalnim vojnicima, nego i ročnim, odnosno oni koji služe vojni rok. Predstavljajući program, Pokret "Moba" je iznela program služenja vojnog roka u periodu od šest meseci. U to spada period obuke, ali i stažiranja, čime bismo popunili popunu operativnih jedinica Vojske Srbije. Mi iz "Moba" se oslanjamo na zvanične podatke Republičkog zavoda za statistiku, a ako bismo sledeće godine počeli sa redovnim služenjem, mi bismo raspolagali sa 2008. godištem, a te godine je u Srbiji rođeno 62.000 dece, a nešto više od polovine su muški. Plan našeg pokreta je da se od tih 30.000 ljudi makar 15.000-20.000 u dogledno vreme obučava - rekao je Tatomirović, pa nastavio:

- Za tako nešto treba pripremiti kapacitete, a Vojska i sada ulaže preko 50 miliona evra za stvaranje uslova za služenje vojnog roka. Tu spadaju kasarne i smeštajni kapaciteti, prateća zdravstvena zaštita i sve ono što prati redovno služenje vojnog roka. Mi podržavamo Studentsku listu, ali ono što se kosi sa našim principima i šta smo definisali u Pokretu "Moba" ta rešenja ćemo uvek kritikovati. Kada se govori o vojnoj rezervi, 3.000 vojnika je zaista minimum, a mi bismo mogli da računa na 30.000 ljudi u slučaju neke agresije ili vanrednih situacija. Moramo da stvorimo uslove da u prvom momentu, u prvom odgovoru raspolažemo sa 70 do 100 hiljada ljudi. To nije realno asda, ali jeste u periodu od pet godina.

02:12 "SRBIJA IZDVOJILA 50 MILIONA EVRA ZA USLOVE VOJNOG ROKA" Doc. dr Slaviša Tatomirović za Kurir analizirao: Da li obavezno služenje od 75 dana ima smisla? Izvor: Kurir televizjia

Kastratović je za uvođenje obaveznog vojnog roka, pa je rekao da ono nije važno samo u ratnim delovanjima, već i u civilnoj zaštiti od poplava, zemljostresa i sličnih katastrofa.

- Svaka zemlja izgrađuje bezbednosni sistem na osnovu procene ugroženosti. Postoje one ugroženosti poput poplava, zemljotresa, demonstacija, a često ističem primer Obrenovca. Autobusi su došli da spašavaju, a niko ih nije dočekao. Odbrambeni sistem ima civilnu i vojnu odbranu. Ja sam za obavezno služenje vojnog roka, kada su ljudi u vojsci, sastaju se mladići svih struktura, od onoga ko ima četiri razreda škole, pa do visoko obrazovanih. Najvažnije, tamo ljudi razmišljaju o suštini smisla života - rekao je Kastratović.

Tatomirović je u diskusiji odgovorio na pitanje voditeljke, ukoliko i dalje važi narativ da 'bez vojske nema sposobnog čoveka', ali i da je ona krucijalna za bezbednost države, zašto onda više od pola zemalja Evrope nemaju obavezni vojni rok.

- Vidite, te "najjače" države se upravo sada militarizuju. Shvatili su da model male vojske, u trenutnim izazovima u svetu, nije rešenje. Drugo, mi smo zemlja koja se zalaže za vojnu neutralnost, ne pripadamo savezu, pa smo iz "Mobe" gledali primere Austrije, Švajcarske, Belorusije... Ali mi kao neutralna zemlja moramo da imamo sopstvene kapacitete jer nas nema ko da brani, mi nemamo NATO kišobran, niti uslove da nam PVO vrše NATO snage, već sve moramo da sprovodimo našim snagama - rekao je Tatomirović.

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