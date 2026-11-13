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Sa nedavno uređenog pružnog prelaza u Loznici, u Ulici Marka Radulovića, na društvenim mrežama osvanuli su noćni snimci na kojima se vidi da dok voz prolazi rampa stoji podignuta ispred automobila, pa posle nekog vremena počinje da se spušta.

Građani komentarišu da je rampa tek postavljena, a već je neispravna i da se u poslednjih petnaestak dana ovakav prizor dogodio više puta.

Prema nezvaničnim informacijama o problemima na ovom pružnom prelazu obavešteni su nadležni, a oni koji su montirali opremu trebalo bi da otklone problem, možda već i danas. Inače, o ovome su, kako je to pravilo u takvim situacijama, obaveštene mašinovođe i za vozove, teretne i putničke, privremeno važi poseban režim saobraćaja. Vozovi, kako tvrde, staju ispred ovog prelaza i polako prolaze tek kada se uvere da je to bezbedno.

Inače, bez obzira na to u kom je rampa položaju, stalno se apeluje na vozače da budu dodatno oprezni prilikom prelaska pružnih prelaza, pogotovo onih gde nema rampe, i poštuju postojeću odgovarajuću saobraćajnu signalizaciju.