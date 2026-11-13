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U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 42 intervencije na terenu, od kojih 25 u toku dana i 17 preko noći.

Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu obavili su 52 pregleda odraslih osoba i to 23 u toku dana, a tokom noći 29 pregleda. Na javnom mestu ekipe hitne pomoći imale su ukupno 11 intervencija.

- Preko dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, oboleli od karcinoma i sa povredama. Tokom noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa temperaturom, oboleli od karcinoma i astmatičari, navode iz Zavoda za urgentnu medicinu Kragujevac.