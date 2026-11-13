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Srbija je bogata prelepim starim manastirima koje svakodnevno posećuju vernici i to za naš narod nije ništa neuobičajeno. Međutim ima jedan manastir koji je drugačiji od svih ostalih, kada jednom uđete na ovo mesto, sve se menja…

Manastir Sukovo se nalazi 18 kilometara istočno od Pirota kod sela Sukova, na desnoj obali reke Jerme. Nalazi se u podnožju brda zvanog “Carev kamen”. Pripada Eparhiji niškoj Srpske pravoslavne crkve i predstavlja nepokretno kulturno dobro kao spomenik kulture od velikog značaja. Pre Drugog svetskog rata bio je muški, a sada je ženski manastir.

Manastir Sukovo Foto: Printscreen/Youtube/Ras Televizija

Tajne i legende o njegovom nastanku sežu još u doba Rimljana kada je ovo, navodno, bilo sveto mesto. Vek gradnje i ktitor manastira su nepoznati, dok je manastirska crkva posvećena Uspenju Presvete Bogorodice. Na osnovu malo sačuvanih podataka, zna se da je više puta rušen, kao i to da je živopisan 1606. godine.

Današnju manastirsku crkvu podigao je od 1857. do 1859. godine, po predanju, Sali-beg iz Pirota. On je na temeljima veoma stare crkve podigao novu, u znak zahvalnosti za ozdravljenje svog sina Emina, a živopis u njoj je urađen 1869. godine.

Manastir Sukovo Foto: printscreen/youtube/BalkanTrip TV

Dve freske jedinstvene u hrišćanskom svetu

Ovaj, sadašnji manastir, krije i dve izuzetno zanimljive freske, jedinstvene u hrišćanskom svetu.

Zvuči neverovatno, ali u Sukovu se nalazi freska sveca koji je prikazan sa životinjskom glavom! U pitanju je Sveti Hristofor, a o tome odakle mu, kako neki misle magareća glava, postoje razne legende.

Jedna od njih kaže da je on poticao iz plemena ljudoždera, takozvanih "psoglavih". U jednom ratnom pohodu, rimska vojska je naišla na ove neobične ljude, uhvatila jednog mladića i poslala ga u Rim. Tamo se mladić upoznao sa hrišćanstvom i pri krštenju dobio novo ime - Hristofor. Svojim životom i mučeničkom smrću zaslužio je status sveca.

Činjenica da je jednom u svom životu bio ljudožder verovatno je zaslužna za to što je u Sukovu prikazan sa životinjskom glavom.

Sveti Hristofor Foto: Printscreen/Youtube

U istom manastiru krije se još jedna misterija - Sukovo je dom Bogorodice sa krilima!

Pravila o tome ko u hrišćanskoj ikonografiji može da se prikaže sa krilima su veoma striktna - to su samo arhanđeli i Sveti Jovan Krstitelj kao onaj koji je najavio dolazak Isusa Hrista. Zbog toga je veoma čudnovato što u ovom manastiru postoji freska na kojoj krila ima i Bogorodica.

Foto: Screenshot Youtube/ Jason Martell

Iznad freske, međutim, postoji bledi natpis koji ovu misteriju možda malo rasvetljava. Piše: "Da nas Bogorodica svojim krilima čuva i štiti od svih napada zloga koji pokušava da nas pokoleba u našoj veri".

Kurir/Stil/Istorijski zabavnik