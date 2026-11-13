U nedelju besplatni pregledi u UKC Kragujevac: Ne treba vam knjižica, dovoljna je samo lična karta
- UKC Kragujevac i Ministarstvo zdravlja nastavljaju akciju besplatnih preventivnih pregleda u nedelju, 15. novembra 2026, od 8 do 17 sati.
- Građani bez zakazivanja i bez zdravstvenog osiguranja, uz ličnu kartu, mogu da obave internistički, dermatovenerološki i ORL pregled.
Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u nedelju 15. novembra 2026. godine, nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja, u periodu od 8 do 17 sati.
- Svi zainteresovani, po potrebi, moći će da obave opšti internistički pregled, pregled deramtovenerologa sa dermaskopijom i otorinolaringološki pregled, uključujući i audiometriju, ukoliko lekar utvrdi da za to postoji indikacija, navode iz UKC Kragujevac.
Opšti internistički pregledi obavljaće se u prostorijama Centra za internističku onkologiju, pregled dermatovenerologa u prostorijama Hirurške poliklinike, dok će pregledi otorinolaringologa biti realizovani u audiološkom kabinetu Klinike za ORL, u renoviranom polikliničkom delu, na prizemlju UKC-a, kod Urgentnog centra.
Bez zakazivanja
U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja i bez zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu.
Ministvarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.
(Kurir.rs)
()Univerzitetski klinički centar Kragujevac u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, u nedelju 15. novembra 2026. godine, nastavlja akciju besplatnih preventivnih pregleda bez zakazivanja, u periodu od 8 do 17 sati.
- Svi zainteresovani, po potrebi, moći će da obave opšti internistički pregled, pregled deramtovenerologa sa dermaskopijom i otorinolaringološki pregled, uključujući i audiometriju, ukoliko lekar utvrdi da za to postoji indikacija, navode iz UKC Kragujevac.
Opšti internistički pregledi obavljaće se u prostorijama Centra za internističku onkologiju, pregled dermatovenerologa u prostorijama Hirurške poliklinike, dok će pregledi otorinolaringologa biti realizovani u audiološkom kabinetu Klinike za ORL, u renoviranom polikliničkom delu, na prizemlju UKC-a, kod Urgentnog centra.
U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja i bez zdravstvenog osiguranja, samo uz ličnu kartu.
Ministvarstvo zdravlja i UKC Kragujevac pozivaju građane da učestvuju u akciji, obave preventivne preglede i time pozitivno utiču na svoje zdravlje.