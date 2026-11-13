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Hapšenja, ostavke i afere prethodnih dana ponovo su u javnosti otvorile pitanje imovine ljudi koji su godinama obavljali važne funkcije u državnim preduzećima i institucijama.

Dok su Predrag Vuletić i Jugoslav Nikolićuhapšeni zbog sumnji na ozbiljna krivična dela, a Goran Puzović podneo ostavku na čelo "Srbijavoda", njihovi imovinski izveštaji ponovo su dospeli u fokus - od prijavljene plate i nekretnina do zemljišta, automobila i drugih vrednosti.

Vuletić: Prijavio samo nasleđenu kuću

Foto: Tanjug/jaroslav Pap

Predrag Vuletić, pokrajinski sekretar za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebom službenog položaja oštetio budžet AP Vojvodine za čak 130,9 miliona dinara.

Prema navodima tužilaštva, Vuletić i D. M., predsednica komisije za pregled i ocenu prijava za dodelu bespovratnih sredstava, sumnjiče se da su u periodu od 2021. do 2024. omogućili da novac namenjen porodicama sa troje i četvoro dece dobiju i oni koji nisu ispunjavali uslove konkursa.

Foto: Zorana Jevtic/Kurir

Dok se ispituje kako je došlo do spornih isplata, pažnju privlači i njegova imovinska karta. Prema poslednjem izveštaju Agenciji za sprečavanje korupcije, od 13. novembra 2024, Vuletić je kao pokrajinski sekretar prijavio neto platu od 184.019 dinara, dok je tokom angažmana u Nadzornom odboru Slobodne zone "Pirot" imao i dodatnih 49.400 dinara mesečno.

Dakle, u periodu kada je ostvarivao oba prihoda, mesečno je primao oko 233.400 dinara. Ipak, od imovine je prijavio samo kuću od 128 kvadrata, stečenu nasledstvom. U karti nema prijavljenog automobila, bankarske štednje niti preduzetničke delatnosti.

Nikolić: Plata 370.000, a u karti Škoda stara 30 godina

Jugoslav Nikolić Foto: RINA, nitinut380/Shutterstock, Mino Surkala/Shutterstock

Još jedno hapšenje koje je privuklo veliku pažnju javnosti jeste hapšenje direktora RHMZ Jugoslava Nikolića (71), njegove supruge i sina. Oni se sumnjiče za pranje novca, odnosno prenos i konverziju imovine za koju se sumnja da potiče od kriminalne delatnosti, u ukupnom iznosu od najmanje 650.000 evra.

Prema navodima istrage, Nikolić je od novembra 2019. do novembra 2024. na bankarske račune uplatio novac za koji nema poreklo u prijavljenim prihodima - ukupno 41,87 miliona dinara, 43.150 evra i 44.760 švajcarskih franaka. Sumnja se i da je kupovao nekretnine u Beogradu, Užicu i Crnoj Gori, a da Agenciji za sprečavanje korupcije nije prijavljivao bitne promene imovine.

Jugoslav Nikolić Foto: Youtube/PRVA

Zanimljivo je da je u poslednjem imovinskom izveštaju, podnetom krajem marta 2025, prijavio platu od 370.000 dinara, a kada je reč o nekretninama, na njegovo ime se zvanično vode samo dvosoban stan od 66 kvadrata, u kom je suvlasnik, i garažno mesto od 13,5 kvadrata - za koje je navedeno da su stečeni kupovinom.

Od automobila je naveo "škodu feliciju" iz čak 1996. i "nisan tidu 1.6 visia" iz 2008. godine. Oba vozila stekao je kupovinom, a njihove vrednosti nisu navedene u izveštaju.

Puzović: 43 nepokretnosti i više od 15 hektara

Foto: Zorana Jevtić

Za razliku od dvojice uhapšenih funkcionera, imovinska karta Gorana Puzovića, koji je punih 14 godina bio na čelu Javnog vodoprivrednog preduzeća "Srbijavode", izgleda znatno impresivnije.

Prema poslednjem izveštaju od 5. juna 2024. godine, Puzović je prijavio čak 43 nepokretnosti, među kojima je pet stambenih objekata ukupne površine 722 kvadrata, šest pomoćnih zgrada od ukupno 225 kvadrata i 32 parcele zemljišta ukupne površine 15,37 hektara.

Među stambenim objektima posebno se izdvaja vikend-kuća apartmanskog tipa od 338 kvadrata, sa čak sedam apartmana, koju je stekao kupovinom. Prijavio je i četvorosoban stan od 119 kvadrata, kao i još jedan stan od 76 kvadrata. Pored toga, u njegovom vlasništvu su i dve porodične kuće od 107 i 82 kvadrata, koje je stekao nasledstvom.

Foto: Zorana Jevtić

Veliki deo imovine čine njive, oranice i šume. Od 32 parcele, 30 se vodi kao poljoprivredno zemljište i šume, ukupne površine 13,84 hektara. Većina je stečena nasledstvom, ali je prijavio i dve njive od po oko 1,5 hektara koje je kupio.

Ni kada je reč o pokretnoj imovini nije oskudan. U karti je evidentirao plovilo "Bayliner" iz 1992. godine, automobil "fiat punto" i traktor IMT 539. Plovilo je kupio, dok je automobil i traktor stekao nasledstvom.

Za vreme obavljanja funkcije direktora "Srbijavoda" prijavljivao je mesečnu neto platu od 198.000 dinara, bez drugih evidentiranih izvora prihoda.

Puzović je 12. novembra podneo neopozivu ostavku. Kao razlog je naveo pretnje i proganjanje članova porodice putem medija i društvenih mreža, kao i objavljivanje adrese porodičnog doma i fotografija njegove dece. U saopštenju je navedeno i da je zabrinutost za njihovu bezbednost dodatno pojačana nakon upada u prostorije preduzeća, tokom kojeg su, prema njegovim navodima, on i zaposleni bili izloženi uvredama, pretnjama i maltretiranju.