"PITANJE VOJSKE NE SME DA BUDE DOBROVOLJNO" Oglasio se pukovnik specijalnih jedinica u penziji: U ozbiljnoj državi to ne dolazi u obzir!
- Studentska lista predlaže profesionalnu vojsku i dobrovoljno služenje od šest meseci, bez vraćanja obaveznog roka.
- Pukovnik u penziji Srbobran Radić poručuje da služenje ne sme biti dobrovoljno, jer bez toga nema kvalitetne rezerve.
- Radić smatra da je za dugoročnu odbranu Srbije neophodan rezervni sastav i obuka ljudi kroz vojni rok.
Prema zvaničnom programu Studentske liste, njihov plan za sistem odbrane ne predviđa vraćanje obaveznog vojnog roka, već se zalaže za profesionalizaciju vojske i dobrovoljno služenje u trajanju od šest meseci. U Studentskoj listi navode da se strategija zasniva na kvalitetu umesto kvantiteta, modernizaciji i snažnijoj finansijskoj podršci kadru.
Gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji koji je analizirao budućnost Vojske Srbije bio je Srbobran Radić, pukovnik specijalnih jedinica u penziji.
- Krenimo redom, petnaest godina imamo potpunu stagnaciju sistema odbrane. Prema, verovatno nečijem diktatu, neko je doneo odluku da se prekine služenje vojnog roka. Služenje vojnog roka ne može da bude na dobrovoljnoj osnovi jer dobrovoljnost ne podrazumeva odgovornost. Dobrovoljnost je da li hoćete ili nećete, a to u ozbiljnoj državi ne dolazi u obzir. Navode "samo profesionalizam", a šta je profesionalizam, pa nisu to veštačke tvorevine, već ljudi od krvi i mesa, normalni pripadnici. Ja sam dugo bio u specijalnim jedinicama, prošao sam sito i rešeto, smatram da takve jedinice jesu značajne u sistemu odbrane, ali samo za izvršavanje najsloženijih zadataka. Popuna profesionalnih jedinica upravo vršite iz rezervnog sastava koji stvarate služenjem vojnog roka - rekao je Radić.
Uz profesionalne vojnike, ali i više činovnike, Radić smatra da je neophodno imati i rezerviste kako bi se kompletno obezbedila odbrana zemlje, a rezerva je nepostojeća bez ljudi koji odlaze na služenje vojnog roka.
- Da biste dugoročno obezbedili odbranu zemlje i sistem odbrane u celini, onda morate da imate rezervni sastav, a odakle vam rezervni sastav ako ne obučavate ljude. Sistem dobrovoljnosti je nešto artikulisano iz sasvim drugih sistema, a po mom ubeđenju, koji nemaju dobre namere prema Srbiji. U skladu za zakonom morate da budete onaj činilac koji stvara bezbednost za sebe, svoju porodicu i državu. Morate da reagujete u redovnim i vanrednim situacijama. Vidite, osnova vojske je da sačuva suverenitet i teritorijalni integritet države - rekao je Radić.
Radić je komenatirsao najave oko obaveznog vojnog roka koji bi trajao 75 dana, tvrdeći da je to prekratak period za bilo kakvo osposobljavanje.
- Period od 75 dana je jako malo. Prvo imaju adaptivni period, psihološku i fizičku pripremu, a onda tek sledi obuka. U obuku se svrstavaju inžinjeri, pešadija, poznavanje naoružanja i opreme, pa i gađanja, a kako ćemo doći do najtežeg dela, da se cela jedinica upotrebi na nekoj zajedničkoj vežbi da bismo videli spremu. Kada je u pitanju odbrana, to nije privatni segment, već važan element za svakoga u državi. Ako budemo imali vojnu bezbednost, imaćemo svaku drugu, ekonomsku, energetsku, privrednu... Morate da imate jaku ekonomiju i jasne zadatke, da propisima definišete sve - rekao je Radić.
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