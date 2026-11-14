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Posle gotovo prolećnih temperatura, koje su u pojedinim delovima Srbije dostizale i 26 stepeni, stiže nagli preokret vremena. Hladni front već je zahvatio Beograd, dok se na planinama zapadne i jugozapadne Srbije očekuju susnežica i sneg.

Meteorolog Ivan Ristić gostovao je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, gde je otkrio kakvo nas vreme očekuje narednih dana, ali i kada bi prve pahulje mogle da stignu i u niže predele.

Foto: RHMZ Printscreen

Ristić je objasnio da su temperature od oko 25 stepeni u novembru neuobičajene, ali da se slične vrednosti nisu prvi put zabeležile u ovo doba godine. Podsetio je da su pre stotinu godina u Beogradu i Velikom Gradištu izmerene temperature od oko 30 stepeni.

Prema njegovim rečima, padavinska zona spuštaće se ka jugu, pa će zahvatiti celu Srbiju. Zbog pada temperature, na planinama zapadne i jugozapadne Srbije kiša će preći u susnežicu i sneg.

- Ta kišna linija se spušta dole prema jugu, tako da će do kraja dana celu Srbiju zahvatiti taj kišni oblak. A zbog pada temperature u toku protekle noći, na planinama zapadne i jugozapadne Srbije kiša prelazi u susnežicu i sneg. Dakle, Divčibare, Zlatibor, Kopaonik, Golija - naveo je meteorolog.

Foto: Infokop printscreen

Sledeće nedelje ponovo do 20 stepeni, a onda stiže hladan vazduh

Ristić je upozorio i na veliki temperaturni pad. Nakon današnjih vrednosti od oko 25 stepeni, u pojedinim gradovima već sutra maksimalna temperatura biće svega pet do šest stepeni. Padavine bi tokom subote trebalo da prestanu, dok se u nedelju očekuje prvi dan bez kiše.

- Vikend će biti svežiji. Padavine će danas prestati, a u nedelju se očekuje prvi dan pauze bez kiše. Ujutru će biti možda između nula i pet stepeni, a preko dana oko 10, 11 maksimalno - objasnio je Ristić.

Iako će vikend doneti osetno niže temperature, prema trenutnim prognozama, od ponedeljka, 16. novembra, očekuje se novi topliji period. Temperature bi ponovo ponegde mogle da dostignu 20 stepeni, ali će vreme biti promenljivo, uz česte oblake i kišu.

Ivan Ristić, meterolog Foto: Kurir Televizija

Ristić je naveo da će dani bez padavina biti retki, a da bi kraća pauza mogla da usledi u četvrtak, 19. novembra.

Ipak, značajnija promena očekuje se od 21. novembra, kada bi hladan vazduh sa severa i severoistoka Evrope mogao da donese temperature karakteristične za kasnu jesen i početak zime.

- Mislim da se od 21. menja vreme malo na duže. Dolazi hladan vazduh sa severa, severoistoka Evrope. Bićemo pod uticajem tog ciklona koji će biti negde iznad Poljske i Rusije, tako da ćemo biti u tom hladnom sektoru. Temperature će od 21. do 22. već biti oko pet stepeni maksimalno, između četiri i osam. To je već neka poznojesenja, ran ozimska temperatura - rekao je meteorolog.

On je dodao da bi, ukoliko bude padavina i formira se ciklon, oko 25. novembra mogle bi da se pojave i prve pahulje.

Kakva nas zima očekuje?

Govoreći o predstojećoj zimi, Ristić je istakao da prema sadašnjim meteorološkim modelima najhladniji period treba očekivati tokom januara, kada bi moglo da bude snega i u nižim predelima, ali i ledenih dana.

- Prema sadašnjim modelima, najjači nalet zime trebalo bi da bude u januaru. Baš kada kalendarski počne zima i kada bude školski raspust, tada očekujemo najhladniji period ove zime, od 1. januara do Svetog Jovana, 20. januara. Tada će, u principu, biti i snega u nižim predelima, biće i ledenih dana - najavio je Ristić.

Kada je reč o decembru, meteorolog je naglasio da prognoze još nisu dovoljno jasne i da je potrebno sačekati dodatne podatke. Ipak, nije isključio mogućnost da i tokom tog meseca bude nekoliko dana sa snegom i niskim temperaturama.

Foto: Nemanja Nikolić

Kada treba uneti biljke sa terasa?

Ristić se osvrnuo i na praktične savete za građane, posebno one koji na terasama gaje biljke osetljive na hladnoću. Kako je objasnio, u Beogradu još nema razloga za veliku brigu jer temperature u centru grada neće odmah padati ispod nule, ali bi se situacija mogla promeniti krajem novembra.

- Beograđani još uvek ne moraju mnogo da brinu oko toga, pošto temperature u centru Beograda neće još pasti ispod nule. Ali okolo je već bilo mrazeva, bilo je do minus pet u Srbiji. Mislim da su u unutrašnjosti ljudi uneli te biljke koje imaju na terasama. Beograđani mogu još malo da sačekaju, ali posle 21. i 22. novembra već će morati malo da razmisle, pošto će jutarnja temperatura biti oko nule ili možda neki stepen ispod. Bolje je da ih polako unesu - savetovao je Ristić.

Do tada, građanima ostaje da prate vremenske prilike, pripreme kišobrane i oblače se slojevito, dok se vozačima koji putuju ka planinskim predelima savetuje poseban oprez zbog mogućeg snega i klizavih kolovoza.