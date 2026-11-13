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Moderan enterijer svečane sale na periferiji Novog Sada, ukrašen visećim lampicama, suvim cvećem, belim pampas travama i raskošnim aranžmanima od eukaliptusa, trebalo je da bude savršena kulisa za "venčanje decenije".

Mladenci su mesecima osmišljavali svaki detalj, od pozivnica na recikliranom papiru do lanenih salveta u boji peska, a za organizaciju su angažovali i beogradskog event-menadžera.

Foto: Shutterstock

Ipak, niko nije računao na jedan važan detalj - mladoženjinu familiju iz okoline Rume, koja je imala sasvim drugačiju predstavu o tome kako treba da izgleda prava srpska svadba.

"Je l' ovo svadba ili degustacija?"

Prvi znaci nezadovoljstva pojavili su se čim su gosti seli za stolove. Umesto tradicionalnog mezetluka, pred njih su iznete male daske sa nekoliko komadića sireva, maslinama, suvim smokvama i namazom od leblebija.

Uz to je poslužena domaća limunada sa ruzmarinom.

Foto: Shutterstock

Među najglasnijim nezadovoljnicima bio je Miodrag, poznatiji u familiji kao deda Mile iz okoline Rume, koji je na svadbu došao sa tri tegle domaćeg meda i uramljenim goblenom sa motivom "Tajne večere", namenjenim mladencima.

Kap koja je prelila čašu bila je večera. Umesto očekivanog pečenja, sarme ili bar pristojnog komada mesa, konobari su poslužili file lososa na pireu od celera, uz nekoliko listova rukole i sos od limuna.

- Ja sam dao dvesta evra u kovertu da moj unuk oženi čestitu devojku, a ne da me ovde hrani kao kanarinca! Gde je meso, bre? Je l' ovo svadba ili degustacija u restoranu? Moja žena napravi više hrane kad nam dođu komšije na kafu! - grmeo je deda Miodrag, lupajući viljuškom o čašu:

"Gde je ovde meso, bre? Moja koza na planini bolje ruča nego mi ovde! Moja ćera pravi veće porcije kad hrani piliće!"

Prema rečima prisutnih, mlada je briznula u plač, dok je mladoženja pokušavao da objasni rodbini da je reč o modernom konceptu posluženja i da je sve pažljivo osmišljeno.

Tajna operacija "Pasat" i spas u poslednji čas

Situacija je postajala sve ozbiljnija. Nekoliko rođaka je već otvoreno pitalo da li će biti još nečega za jelo.

Tada je stvar u svoje ruke preuzeo mladoženjin otac. Shvativši da bi se svadba mogla završiti pre nego što stigne torta, odlučio je da više ne čeka odobrenje organizatora.

- Slušaj me dobro, mali - prepričavao je kasnije konobar Milan razgovor sa Miletom.

- Gurnuo mi je neke pare u džep i rekao: "Sedaj u kola i vozi do pečenjare na izlazu iz grada. Uzmi celo prase, da bude vruće. Ne, uzmi dva. Uzmi i deset lepinja i dve velike kante kupusa. I nemoj slučajno da mi se vratiš bez luka! Ako zakasniš, nema bakšiša, a ako doneseš hladno, bolje da se nisi ni vraćao!"

Konobar nije imao mnogo izbora. Dok je bend svirao lagani džez, a fotograf beležio nežne trenutke mladenaca pod svetlom dekorativnih lampica, u kuhinji je počela prava operacija spasavanja svadbe.

Pečenje Foto: RINA

Ubrzo se kroz vrata sale pronela aroma pečenja, a na centralni sto stigle su tri ogromne aluminijumske tepsije sa vrućom prasetinom, hrskavom koricom, lepinjama, lukom i kiselim kupusom.

Skupi laneni stolnjaci i pažljivo složeni cvetni aranžmani odjednom su postali potpuno nevažni.

Pomirenje uz prasetinu i luk

Efekat je bio trenutan. Gosti su se okupili oko tepsija, a deda Miodrag, koji je do tada pretio da će otići pre torte, prvi je prišao da uzme parče.

- E, sad već liči na svadbu! Živi bili, deco! Neka vam je sa srećom, a ove travke neka ostanu za slikanje - poručio je zadovoljno, dok je birao komad sa najhrskavijom koricom.

Čak je i mlada, koja je do tada pokušavala da sačuva svaki detalj svoje pažljivo osmišljene proslave, na kraju popustila. Skinula je neudobne štikle, odložila bidermajer i sela za sto sa dedom Miodragom.