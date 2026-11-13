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Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je najnoviju prognozu u kojoj najavljuje naglu promenu vremena – od kiše, olujnog vetra i snega na planinama već večeras, preko osetnog zahlađenja tokom vikenda, pa sve do novog prolećnog skoka temperature na 20 stepeni početkom naredne sedmice.

Naoblačenje sa kišom, padom temperature i umerenim i jakim severozapadnim vetrom koje je već zahvatilo severnu, zapadnu i centralnu Srbiju, tokom popodneva će se proširiti i na ostale predele zemlje. Tokom večeri i noći veća količina padavina očekuje se na jugozapadu i jugu Srbije, dok će na planinama kiša preći u sneg. U Beogradu će do kraja dana biti oblačno, povremeno sa kišom, uz umeren, kratkotrajno i jak severozapadni vetar i dalji pad temperature.

Subota donosi drastičan pad temperature. U Vojvodini se ujutru očekuje razvedravanje, pa će tokom dana biti pretežno sunčano. U ostalim krajevima Srbije pre podne će biti umereno i potpuno oblačno, još ponegde sa slabom kišom, dok će na planinama padati slab sneg. Posle podne sledi prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, na istoku pre podne povremeno i jak. Jutarnja temperatura kretaće se od 1 stepen na severu do 10 stepeni na jugu zemlje, dok će maksimalna dnevna biti od 4 do 9 stepeni.

U nedelju ujutru biće veoma hladno, mestimično sa slabim mrazem, dok će tokom dana biti umereno i potpuno oblačno. Uveče i tokom noći ka ponedeljku u južnim predelima očekuje se mestimična kiša.