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Porodilja (42) preminula je sinoćnakon komplikacija koje su nastale tokom porođaja u Kliničko-bolničkom centru Zvezdara.

A ovim povodom u porodilištu KBC Zvezdara kažu za Kurir da je reč o izuzetno teškom i tragičnom događaju koji ih je sve duboko potresao.

- Prema dosadašnjim informacijama, kod pacijentkinje je došlo do teške postporođajne komplikacije, praćene obilnim krvarenjem i razvojem diseminovane intravaskularne koagulacije (DIK), što predstavlja jedno od najtežih i potencijalno životno ugrožavajućih stanja u akušerstvu - naveli su u toj ustanovi i dodali da je "prevremeno rođeno dete smešteno u jedinicu intenzivne nege neonatologije KBC Zvezdara, stabilnog opšteg stanja, radi daljeg lečenja i posmatranja".

Foto: Zorana Jevtić

Kako navode, medicinsko osoblje KBC Zvezdara je preduzelo sve mere lečenja i zbrinjavanja u skladu sa procedurama i važećim protokolima.

- Imajući u vidu težinu i tragičan ishod događaja, rukovodstvo ustanove je preduzelo sve neophodne mere i formiralo komisiju za vanrednu unutrašnju stručnu proveru kvaliteta stručnog rada, čiji je zadatak da detaljno, objektivno i nepristrasno analizira celokupno lečenje, preduzete dijagnostičke i terapijske postupke, kao i organizaciju zbrinjavanja pacijentkinje - dodaju u saopštenju.

Uprava KBC Zvezdara je, kako kažu, blagovremeno o svim okolnostima navedenog slučaja obavestila Zdravstvenu inspekciju Ministrastva zdravlja i inspekcijski nadzor je trenutno u toku.

- Ukoliko se tokom postupka utvrdi potreba za dodatnim proverama ili merama, ustanova će postupiti u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima. Smatramo da je u ovom trenutku najvažnije pokazati poštovanje prema porodici preminule, omogućiti sprovođenje potpune i objektivne stručne analize i javnosti saopštiti proverene činjenice, bez spekulacija i preuranjenih zaključaka - dodaju izražavajući iskreno saučešće porodici preminule pacijentkinje.

Porodilja je, prema saznanjima Kurira bila zaposlena kao vaspitačica u jednom vrtiću u beogradskom naselju Mirijevo. Njene kolege su preko dana uputile hitan apel za krvnom grupom 0+, koji se širio društvenim mrežama.