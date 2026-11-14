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Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije i specijalnih jedinica oružanih snaga Bugarske, Grčke i Rumunije realizovali su, uz podršku Ratnog vazduhoplovstva i PVO, višednevnu taktičku vežbu „SOFEX 26“.

Vežba je izvedena u kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu i na poligonu „Orešac“, s ciljem unapređenja osposobljenosti za zajedničko planiranje i izvođenje specijalnih operacija, razmene iskustava i jačanja saradnje specijalnih jedinica zemalja učesnica.

1/19 Vidi galeriju Specijalne jedinice Srbije, Bugarske, Grčke i Rumunije održale vežbu SOFEX 26 Foto: Milos Savic/MC Odbrana

U prvoj etapi realizovani su obuka za borbu u naseljenom mestu i prostorno ograničenim uslovima, upotrebu dronova, pružanje medicinske pomoći u borbenim uslovima i desantiranje iz vazduhoplova, kao i gađanja iz različitih vrsta naoružanja. Posebna pažnja posvećena je primeni iskustava iz savremenih borbenih dejstava i upotrebi besposadnih platformi.

Druga etapa obuhvatila je rad multinacionalne komande na operativnom planiranju i izvođenje vežbe s bojevim gađanjem na poligonu „Orešac“. Angažovani timovi uvežbavali su ubacivanje, izviđanje, posedanje linije blokade, napad na diverzantsku grupu i evakuaciju, uz koordinaciju i sadejstvo snaga.

Završnim aktivnostima kvadrilateralne vežbe u petak su prisustvovali komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general Miroslav Talijan i komandant Prve diverzantsko-padobranske brigade Oružanih snaga Grčke brigadni general Aleksandros Gremos.

Međunarodne vežbe iz serije SOFEX, na kojima učestvuju pripadnici specijalnih jedinica oružanih snaga Bugarske, Grčke, Rumunije i Srbije, izvode se uspešno godinama unazad. Osim unapređenja osposobljenosti i razmene iskustava, zajedničke vežbe doprinose i jačanju međusobnog poverenja i razumevanja i ukupnih odnosa država učesnica.