Međunarodna vežba specijalnih snaga "SOFEX 26": Specijalci Srbije, Bugarske, Grčke i Rumunije uvežbavali zajedničke operacije
- Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije i jedinice Bugarske, Grčke i Rumunije izveli su višednevnu vežbu 'SOFEX 26' uz podršku Ratnog vazduhoplovstva i PVO.
- Vežba je održana u Pančevu i na poligonu 'Orešac', uz obuku za borbu u naselju, upotrebu dronova, medicinsku pomoć i bojevo gađanje.
- Cilj je bio zajedničko planiranje specijalnih operacija, razmena iskustava i jačanje saradnje i poverenja među zemljama učesnicama.
Pripadnici 72. brigade za specijalne operacije Vojske Srbije i specijalnih jedinica oružanih snaga Bugarske, Grčke i Rumunije realizovali su, uz podršku Ratnog vazduhoplovstva i PVO, višednevnu taktičku vežbu „SOFEX 26“.
Vežba je izvedena u kasarni „Rastko Nemanjić“ u Pančevu i na poligonu „Orešac“, s ciljem unapređenja osposobljenosti za zajedničko planiranje i izvođenje specijalnih operacija, razmene iskustava i jačanja saradnje specijalnih jedinica zemalja učesnica.
U prvoj etapi realizovani su obuka za borbu u naseljenom mestu i prostorno ograničenim uslovima, upotrebu dronova, pružanje medicinske pomoći u borbenim uslovima i desantiranje iz vazduhoplova, kao i gađanja iz različitih vrsta naoružanja. Posebna pažnja posvećena je primeni iskustava iz savremenih borbenih dejstava i upotrebi besposadnih platformi.
Druga etapa obuhvatila je rad multinacionalne komande na operativnom planiranju i izvođenje vežbe s bojevim gađanjem na poligonu „Orešac“. Angažovani timovi uvežbavali su ubacivanje, izviđanje, posedanje linije blokade, napad na diverzantsku grupu i evakuaciju, uz koordinaciju i sadejstvo snaga.
Završnim aktivnostima kvadrilateralne vežbe u petak su prisustvovali komandant 72. brigade za specijalne operacije brigadni general Miroslav Talijan i komandant Prve diverzantsko-padobranske brigade Oružanih snaga Grčke brigadni general Aleksandros Gremos.
Međunarodne vežbe iz serije SOFEX, na kojima učestvuju pripadnici specijalnih jedinica oružanih snaga Bugarske, Grčke, Rumunije i Srbije, izvode se uspešno godinama unazad. Osim unapređenja osposobljenosti i razmene iskustava, zajedničke vežbe doprinose i jačanju međusobnog poverenja i razumevanja i ukupnih odnosa država učesnica.
Kurir.rs