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Ministarstvo odbrane još jednom skreće pažnju svim medijima u Srbiji da preispitaju navode svojih sagovornika, pre nego što objave klevete i neproverene informacije, o pripadnicima Ministartsva odbrane i Vojske Srbije i na taj način postanu glasnogovornici ljudi koji imaju pravnosnažne osude zbog krivičnog dela odavanje vojne tajne ili druge sudske procese.

Podsećamo javnost i građane Republike Srbije da je Vladan Vlajković lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo odavanje vojne tajne. Vlajković je trenutno lice u bekstvu koje se krije u Crnoj Gori u očekivanju da mu zatvorska kazna zastari. Godinama Vladan Vlajković izbegava zatvorsku kaznu, na vrlo perfidan način, u međuvremenu razvijajući svoj privatni biznis.

Ovom prilikom podsećamo novinare, koji sebe smatraju profesionalcima, da je potrebno da provere činjenice pre nego što zauzmu određeni stav. Molimo sve medije i nevladine organizacije da provere izvore informacija, kako bi izbegli da budu zloupotrebljeni od strane lica koja imaju lični interes da vrše diskreditaciju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i na taj način sebi obezbede olakšice u sudskim postupcima i operu svoju biografiju, pozicionirajući se za neku funkciju u budućoj Vladi ili kako bi izbegli istrage o poreklu stečene imovine.

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Ministarstvo odbrane još jednom skreće pažnju svim medijima u Srbiji da preispitaju navode svojih sagovornika, pre nego što objave klevete i neproverene informacije, o pripadnicima Ministartsva odbrane i Vojske Srbije i na taj način postanu glasnogovornici ljudi koji imaju pravnosnažne osude zbog krivičnog dela odavanje vojne tajne ili druge sudske procese.

Podsećamo javnost i građane Republike Srbije da je Vladan Vlajković lice koje je pravnosnažnom presudom osuđeno za krivično delo odavanje vojne tajne. Vlajković je trenutno lice u bekstvu koje se krije u Crnoj Gori u očekivanju da mu zatvorska kazna zastari. Godinama Vladan Vlajković izbegava zatvorsku kaznu, na vrlo perfidan način, u međuvremenu razvijajući svoj privatni biznis.

Ovom prilikom podsećamo novinare, koji sebe smatraju profesionalcima, da je potrebno da provere činjenice pre nego što zauzmu određeni stav. Molimo sve medije i nevladine organizacije da provere izvore informacija, kako bi izbegli da budu zloupotrebljeni od strane lica koja imaju lični interes da vrše diskreditaciju pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije i na taj način sebi obezbede olakšice u sudskim postupcima i operu svoju biografiju, pozicionirajući se za neku funkciju u budućoj Vladi ili kako bi izbegli istrage o poreklu stečene imovine.