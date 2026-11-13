Ujedinjeni u veri, nadi i ljubavi, sveštenici i vernici Eparhije bačke se usrdno mole Gospodu Bogu, Lekaru duša i tela naših, da Svojom blagodaću ukrepi i osnaži našeg duhovnog oca i arhipastira, Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolita bačkog gospodina Irineja. U Sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, kao i u svim hramovima Eparhije bačke, u nastavku jutarnjeg i večernjeg bogosluženja svakodnevno se služi molepstvije za ozdravljenje Visokopreosvećenog vladike Irineja, kaže se u saopštenju Eparhije Bačke i dodaje se: