Molitva za Irineja: Verni narod sa sveštenstvom moli se za ozdravljenje mitropolita
Ujedinjeni u veri, nadi i ljubavi, sveštenici i vernici Eparhije bačke se usrdno mole Gospodu Bogu, Lekaru duša i tela naših, da Svojom blagodaću ukrepi i osnaži našeg duhovnog oca i arhipastira, Njegovo Visokopreosveštenstvo Mitropolita bačkog gospodina Irineja. U Sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, kao i u svim hramovima Eparhije bačke, u nastavku jutarnjeg i večernjeg bogosluženja svakodnevno se služi molepstvije za ozdravljenje Visokopreosvećenog vladike Irineja, kaže se u saopštenju Eparhije Bačke i dodaje se:
U navečerje praznika svetih besrebrenika i čudotvoraca Kozme i Damjana, u petak, 31. oktobra/13. novembra, molepstvije je služio Visokopreosvećeni Mitropolit kruševački g. David, u molitvenom prisustvu Preosvećenog Episkopa mohačkog g. Damaskina. Na kraju bogosluženja mitropolit David je pozvao sveštenstvo i verni narod da se i dalje svi jednim ustima i jednim srcem usrdno i kolenopreklono mole Gospodu Bogu našem da isceli i pomiluje slugu Svoga Mitropolita bačkog Irineja.
Gospode Isuse Hriste, Lekaru duša i tela naših, pomiluj i isceli slugu Svoga Irineja, našeg oca i arhijereja!