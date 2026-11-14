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Dočekajte Novu godinu na obali mora – Hurgada vas čeka!

Topli pesak i sunčani dani neka zamene hladna jutra, a umesto zimskih jakni u kofer spakujte kupaći kostim! Tokom decembra i januara priuštite sebi beg od zime i započnite novu godinu na potpuno drugačiji način – uz miris mora, uživanje pod egipatskim suncem i bezbrižan odmor u All Inclusive režimu.

Foto: Promo

Agencija „Travelland“ pripremila je praznične aranžmane zaHurgadusa polascima iz Beograda, avio kompanijom Air Cairo. Očekuje vas pravi odmor od 8 dana u hotelima sa All inclusive uslugom po specijalnim cenama koje se kreću već od 708 evra po osobi.

Dostupni termini avionskih polazaka: 26.12, 02.01. i 09.01 - 6 noći / 8 dana



HURGADA iz Sofije Za one kojima možda više odgovara polazak iz Sofije, tu su i dodatno povoljne opcije sa avio kompanijom Wizz Air, sa cenama paket aranžmana već od 426 evra po osobi. U agenciji “Travelland” raspoloživi su sledeći termini:

02.01 - 09.01 - 7 noćenja

05.01 - 12.01 - 7 noćenja

09.01 - 16.01 - 7 noćenja



Iz široke paleta sjajnih hotela, izdvaja se Hotel Minamark Resort and Spa 4* kao najpovoljniji. Hotel se nalazi na samoj obali mora, u centru Sakale okružen mnogobrojnim prodavnicama, zanatskim radnjama, kafićima i restoranima. Korišćenje ležaljki i suncobrana je besplatno za goste hotela.

Foto: Promo

Praznici u znaku sunca, luksuza i uživanja!



Na obalama Crvenog mora pronaći ćete savršen spoj opuštanja, prijatne klime, prelepih plaža i hotelskog komfora. Upravo to nudi biser Sinajskog poluostrva - Šarm El Šeik. Jedinstven praznični doživljaj čeka vas u jednom od najlepših letovališta Egipta.

A najbolja vest? Trenutno su aktivne Last Minute ponude za polazak iz Sofije avio kompanijom Wizz Air. U pitanju su aranžmani na 5, 7 i 9 noćenja, a dostupni polasci su: 28.12. | 30.12.| 01.01. | 04.01.

Topla preporuka je hotel Parrotel Lagoon Resort 5*, koji se izdvaja kao najpovoljniji u ponudi.

Foto: Promo

Ne dozvolite da vam zima diktira planove. Sama pomisao na Novu godinu u Dubaiju pokreće maštu i budi želju za avanturom – spektakularni prizori, blistava svetla, raskoš, uzbudljiva atmosfera i nezaboravan praznični doživljaj čekaju vas u ovom fascinantnom gradu. A vaša avantura počinje već 26. decembra, kada je zakazan avionski polazak za Dubai.Paket aranžmani na 4, 5, 6 i 7 noćenja sa specijalnim ponudama i pažljivo odabranim hotelima, dostupni su u turističkoj agenciji “Travelland”.

Foto: Promo

Za sve ljubitelje mediteranskih destinacija, sunčani Kipar i šarmantna Malta mogu biti pravi izbor za novogodišnje i božićne praznike. Povedite porodicu, prepustite se otkrivanju novih predela i stvorite uspomene koje ćete dugo pamtiti. Za Kipar su u ponudi aranžmani sa 3, 4, 5, 7 i 8 noćenja u odličnim hotelima, po specijalnim prazničnim cenama. Među dostupnim avionskim polascima sa kompanijom Wizz Air, izdvajaju se: 25.12. | 27.12. | 28.12. | 30.12. | 01.01. | 03.01. | 04.01. | 06.01. | 08.01. | 10.01.