Nova godina i školski raspust na moru! Travellandovi specijalni aranžmani – Egipat, Dubai, Malta i Kipar
Dočekajte Novu godinu na obali mora – Hurgada vas čeka!
Topli pesak i sunčani dani neka zamene hladna jutra, a umesto zimskih jakni u kofer spakujte kupaći kostim! Tokom decembra i januara priuštite sebi beg od zime i započnite novu godinu na potpuno drugačiji način – uz miris mora, uživanje pod egipatskim suncem i bezbrižan odmor u All Inclusive režimu.
Agencija „Travelland“ pripremila je praznične aranžmane zaHurgadusa polascima iz Beograda, avio kompanijom Air Cairo. Očekuje vas pravi odmor od 8 dana u hotelima sa All inclusive uslugom po specijalnim cenama koje se kreću već od 708 evra po osobi.
Dostupni termini avionskih polazaka: 26.12, 02.01. i 09.01 - 6 noći / 8 dana
HURGADA iz Sofije
Za one kojima možda više odgovara polazak iz Sofije, tu su i dodatno povoljne opcije sa avio kompanijom Wizz Air, sa cenama paket aranžmana već od 426 evra po osobi.
U agenciji “Travelland” raspoloživi su sledeći termini:
02.01 - 09.01 - 7 noćenja
05.01 - 12.01 - 7 noćenja
09.01 - 16.01 - 7 noćenja
Iz široke paleta sjajnih hotela, izdvaja se Hotel Minamark Resort and Spa 4* kao najpovoljniji. Hotel se nalazi na samoj obali mora, u centru Sakale okružen mnogobrojnim prodavnicama, zanatskim radnjama, kafićima i restoranima. Korišćenje ležaljki i suncobrana je besplatno za goste hotela.
Praznici u znaku sunca, luksuza i uživanja!
Na obalama Crvenog mora pronaći ćete savršen spoj opuštanja, prijatne klime, prelepih plaža i hotelskog komfora. Upravo to nudi biser Sinajskog poluostrva - Šarm El Šeik. Jedinstven praznični doživljaj čeka vas u jednom od najlepših letovališta Egipta.
A najbolja vest? Trenutno su aktivne Last Minute ponude za polazak iz Sofije avio kompanijom Wizz Air. U pitanju su aranžmani na 5, 7 i 9 noćenja, a dostupni polasci su: 28.12. | 30.12.| 01.01. | 04.01.
Topla preporuka je hotel Parrotel Lagoon Resort 5*, koji se izdvaja kao najpovoljniji u ponudi.
Ne dozvolite da vam zima diktira planove. Sama pomisao na Novu godinu u Dubaiju pokreće maštu i budi želju za avanturom – spektakularni prizori, blistava svetla, raskoš, uzbudljiva atmosfera i nezaboravan praznični doživljaj čekaju vas u ovom fascinantnom gradu. A vaša avantura počinje već 26. decembra, kada je zakazan avionski polazak za Dubai.Paket aranžmani na 4, 5, 6 i 7 noćenja sa specijalnim ponudama i pažljivo odabranim hotelima, dostupni su u turističkoj agenciji “Travelland”.
Za sve ljubitelje mediteranskih destinacija, sunčani Kipar i šarmantna Malta mogu biti pravi izbor za novogodišnje i božićne praznike. Povedite porodicu, prepustite se otkrivanju novih predela i stvorite uspomene koje ćete dugo pamtiti.
Za Kipar su u ponudi aranžmani sa 3, 4, 5, 7 i 8 noćenja u odličnim hotelima, po specijalnim prazničnim cenama. Među dostupnim avionskim polascima sa kompanijom Wizz Air, izdvajaju se: 25.12. | 27.12. | 28.12. | 30.12. | 01.01. | 03.01. | 04.01. | 06.01. | 08.01. | 10.01.
Za Maltu su na raspolaganju sledeći polasci: 27.12. | 29.12. | 31.12. | 03.01. | 05.01. | 07.01. | 12.01.
Rezervišite svoje mesto na vreme.
Poslovnica agencije “Travelland” radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti I na društvenim mrežama Facebook i Instagram.