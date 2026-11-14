Slušaj vest

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je danas da će zahlađenje koje je u petak zahvatilo Srbiju trajati do ponedeljka, kada se očekuje ponovni porast temperatura, kao i da se očekuje da temperature sredinom naredne sedmice budu preko 18 stepeni Celzijusa.

"Od ponedeljka počinje ponovo porast temperature, a tamo negde sredinom sedmice, u sredu, četvrtak i petak, biće preko 18, ali to je znak da opet dolazi neko zahlađenje posle toga, što će verovatno biti iduće subote i nedelje, možda i u ponedeljak", rekao je Todorović za Tanjug.

Dodao je da će naredna sedmica biti kišna i da to pokazuje da je nastupila kišna sezona.

Nedeljko Todorović, meterolog Foto: Kurir Televizija

"Pošto je bilo mnogo suše, oktobar je malo pokazao neke slučajeve kišice. Zapamtio sam, 11. oktobra je pala prva solidna kiša ove jeseni, ali se u oktobru osetio i dalje manjak količine padavina na mesečnom nivou", objasnio je on.

Istakao je da su meteorolozi dobro najavili da će doći do nagle promene vremena i zahlađenja i dodao da je temperatura juče za 15 minuta pala za oko 10 stepeni Celzijusa.

"Ja sam pratio juče - do 10 sati ili 11 sati, maksimalna temperatura, na primer u Beogradu, izgurala je 24,8. U 11 sati je počeo vetar severac da duva, pa par kapi kiše, udar vetra i - temperatura je u roku 15 minuta, ja sam baš gledao podatke na automatskim stanicama, pala sa 25 na 14 u roku od 15 minuta. To se smatra jakom promenom", rekao je Todorović.

Kako je naveo, promena vremena je, sem na planinama, i u nižim predelima zapadne Srbije, poput Užica, Požege ili Prijepolja, donela snežne padavine.

"Na Zlatiboru ga ima jutros 11 centimetara, u Sjenici, na Kopaoniku je počeo da pada tek pred jutro, negde oko četiri, pet sati, tako da verovatno nije izmeren snežni pokrivač", objasnio je on.

Foto: Printscreen/Facebook

Prema njegovim rečima, kada se posmatraju maksimalne temperature iz dana u dan, slabim promenama se smatraju one do pet stepeni, umerenim između pet i 10 stepeni, dok jake promene podrazumevaju promenu temperature koja iznosi više od 10 stepeni.

Naglasio je da je juče u Beogradu izmereno 24,8 stepeni Celzijusa, ali da je rekordna temperatura za 13. novembar bila 1969. godine kada je izmereno 25 stepeni Celzijusa.

Todorović je rekao da je na današnji dan 1969. godine izmereno 25,2 stepena Celzijusa, kao i da je dosta važećih temperaturnih rekorda za novembar izmereno u prvoj polovini prošlog veka.

"Gledajući sve ove datume, od 1. do 30. novembra, kad su zabeleženi ovi dnevni rekordi, mislim na maksimalne temperature, otprilike nekih 45 odsto još uvek su važeći rekordi iz prve polovine prošlog veka, čak i sa kraja 19. veka", zaključio je on.