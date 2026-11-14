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Petar Blagojević ostao je upamćen kao prvi srpski vampir, jer se, prema verovanju, povampirio pre Save Savanovića.

Za razliku od Savanovića, o kome svedoče pretežno književna dela, o Blagojeviću postoje i konkretniji zapisi - austrijska štampa je 1725. godine objavila izveštaj u kojem se krajnje ozbiljno govori o pojavi vampira u Srbiji.

Pretraga pak pokazuje da je u austrijskim izvorima Petar Blagojević (Peter Plogojowitz) zabeležen kao seljak iz Srbije, za kojeg se vezuje legenda da je posle smrti postao vampir.

Petar Blagojević Foto: Printscreen

Navodi se da je živeo je u 18. veku u selu Kisilova (današnje Kisiljevo), u severnijem delu centralne Srbije, koja je tada bila deo austrijskog carstva (od 1718. do 1739).

Nakon smrti Petra Blagojevića, ljudi u ovom kraju počeli su posle kratke i misteriozne bolesti da umiru. Nastala je sumnja da se Petar povampirio.

Foto: Filip Plavčić

Na samrtnoj postelji mnogi su tvrdili da im se umrli Blagojević u noći ukazivao i da ih je davio.

Njegova supruga je pobegla neposredno posle tih čudnih zbivanja, rekavši da joj je u snu došao mrtav muž tražeći svoje opanke.

Najzad, dva meseca po ukopu, u junu 1725. godine, otvoren je Blagojevićev grob, telo mu navodno nije trulilo, a na usnama je imao svežu krv.

Meštani su proboli kolac kroz njegovo telo i spalili ga. Odgovorni službenik austrijske uprave bio je protiv toga, ali je pristao zbog velikog straha koji je vladao među stanovništvom.

Izveštaj Frombalda, carskog načelnika Gradištanske oblasti, objavljen je potom u bečkom časopisu Wienerisches Diarium i spada u prva pominjanja vampirizma u Evropi i svetu.

Prema rečima zvonara crkve u Kisiljevi Borislava Dragojevića, posle Perine smrti austrijska vojna uprava poslala je komisiju da ispita da li vampiri u Srbiji postoje i da li se razvila epidemija vampira.

"Otvarali su grobove ljudi za koje se pričalo da su se povampirili. Austrijski komesari su naredili spaljivanje svih leševa koji su delovali živo, a od tada u selu postoji kletva: "Dabogda te Pera posetio!", rekao je Dragojević novinarima.

Foto: Youtube Printscreen

Pored Blagojevića, austrijski izvori, iz tog vremena - baš nekako oko 1825, pominju i još jednog Srbina neobičnog imena Arnold Paol (Arnold Paole). Biće, ipak, da je kod austrijskih činovnika tog vremena važilo pravilo: piši nemački da te ceo svet razume, pa je Pavle, po nadimku "Arnaut" postao Paole.

Pavle, hajduk i vojnik najamnik, kazuju bečki izvori, imao je bliski susret sa vampirom u Grčkoj, odakle je i doneo zarazu.

On je, navodno, ubio vampira ali se posle toga osećao loše i ubrzo je umro u selu pokraj Svilajnca, posle čega su krenuli napadi vampira u tom kraju.

Pavle je doživeo Petrovu sudbinu - telo mu ekshumirano (od strane vlasti) i probodeno glogovim kocem, a carski činovnici su sve to pedantno zabeležili i prosledili u, kako se tada govorilo, Vienu.

Oba slučaja opisana su u austrijskim medijima i postali su deo "vampirske manije" i u Engleskoj, Francuskoj i Nemačkoj.

Vlad Cepeš Foto: Profimedia

I na tome se završila svetska storija o srpskim vampirima pošto im je docnije, voljom jednog Irca, slavu preuzeo komšija, knez Cepeš. Sve dok se nije urušila vodenica u Zarožju.

Mada, iskreno govoreći, nije ni mali uspeh za Peru, Pavla i Savu da uđu u Vikipediju i tu opstanu ne samo pored pomenutog komšije iz Rumunije nego i uz modernu konkurenciju koju glumi Megan Foks.