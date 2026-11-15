Jeromonah Avakum veli da je stari manastir bio pozicioniran dva kilometra niže od postojećeg. Na mestu gde se danas nalazi oltar nekad je bila pećina u koju su dolazili monasi kako bi se podvizavali Bogu.

- Meštani su znali gde se nalazio stari manastir i viđali su svetlost koja je isijavala iz pećine, ali nisu znali šta je to. Srpski trgovac Nikola Lunjevica, deda kraljice Drage Obrenović, čuo je za tu priču koja se prenosila s kolena na koleno, i baš tu je poželeo da sagradi manastir. Kad je s hajducima i vojvodom Lazarom Mutapom pripremao temelj za gradnju crkve, naišao je na četiri groba monaha iz 13. veka. Tri je sklonio van crkve, a kad je otvorio četvrti grob, mošti su bile netaknute, čak su i mirotočile. Želeo je da te mošti ostanu u crkvi.

Bratstvo manastira danas broji svega tri monaha, koji osim što brinu o ekonomiji manastira pletu brojanice, a odnedavno su počeli da prave kopije krsta patrijarha Pavla.

Manastir je bio posvećen arhangelu Mihailu, velike su zime bile, te narod nije mogao da dolazi na manastirske slave. Vernici su molili tadašnjeg igumana da se to prebaci na 26. jul, na Sv. arhangela Gavrila.

- Slava Bogu da sve više omladine i dece dolazi, mi smo ovde već pet godina. Više od 100 ljudi nam je svake nedelje na liturgiji.