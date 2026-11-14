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Nakon letnjih 27 stepeni usred novembra, Srbiju je zahvatilo drastčno zahlađenje, a zapadni, jugozapadni i planinski deo zemlje zavejao je i sneg. Palo je i do 15 cm snega, najviše na Zlatiboru.

Drugi dan vikenda nakon hladnog jutra, uz aglu i mraz, već tokom dana doneće blago otopljenje.

Maksimalna temperatura biće od 8 do 14 stepeni, a očekuje se smena sunca i oblaka, uglavnom umereno oblačno vreme.

U toku večeri i noći sa juga i jugozapada očekuje se jače naoblačenje sa kišom.

To će biti uvod u veoma promenljivo, ali i osetno toplije vreme sledeće sedmice.

Srbija će sledeće sedmice biti pod uticajem ciklona sa Mediterana i Atlantika i očekuju se južna strujanja, ali i priliv veoma tople vazdušne mase sa juga i sa Mediterana, dok će se ona veoma hladna zadržavati na severu.

Maksimalna temperatura biće i do 20 stepeni, što su vrednosti i za 10 stepeni više od proseka za sredinu novembra.

Očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom i pljuskovima, a sredinom sedmice biće uslova čak i za pljuskove sa grljavinom.

Izostaće i mrazevi, uz topla jutra, a toplo i kišovito biće i na planinama, uz potpuno otapanje trenutnog snežnog pokrivača.

U košavskom području čestoće duvati jak jugoistočni vetar.

Prema trenutnim prognozama, zahlađenje se očekuje krajem sledeće sedmice.

Kurir.rs/Telegraf

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