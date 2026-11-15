Danas kiša, sledeće nedelje i do 20 stepeni, a onda novi obrt: Evo kada se očekuju zahlađenje i sneg!
- Danas se očekuju hladno vreme, mestimična magla i novo naoblačenje sa kišom, uz pojačan jugoistočni vetar u košavskom području.
- Naredne sedmice temperatura će porasti, ponegde i do 20 stepeni, ali će kiša biti česta, posebno početkom i sredinom nedelje.
- Posle 24. novembra moguć je pad temperature i novo zahlađenje, uz šansu za sneg i u nižim predelima.
Kratkotrajni predah od kiše neće dugo potrajati, jer se već danas popodne u pojedinim delovima Srbije očekuje novo naoblačenje i povratak padavina.
Ipak, naredna sedmica donosi i dobru vest - temperature će porasti, pa bi u pojedinim mestima moglo da bude i do 20 stepeni, ali će kišobrani i dalje biti neophodni.
- Danas hladno, ponegde sa slabim mrazem, mestimično i sa maglom. U toku dana biće malo do umereno oblačno i toplije. Posle podne na jugozapadu i jugu, a uveče i u centralnim predelima, očekuje se naoblačenje sa kišom. U Timočkoj Krajini biće oblačno i tmurno. Duvaće slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavljusa udarima olujne jačine.Najniža temperatura biće od -3 do 3 stepena, a najviša dnevna od 10 do 14, u Timočkoj Krajini oko 8 stepeni - navodi se na zvaničnom sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).
U toku naredne sedmice, međutim, očekuje se porast temperature:
- Očekuje se dalji porast temperature. Ponegde i do 20 stepeni, uz vetrovito vreme i čestu pojavu kiše, posebno u ponedeljak u drugom delu dana, kao i u sredu i četvrtak. Pad temperature uz prestanak padavina očekuje se sledećeg vikenda - navodi RHMZ.
Marko Čubrilo kaže da nas tokom cele sledeće nedelje očekuje česta pojava kiše, ređe i pljuskova, dok će vreme biti relativno toplo, posebno do četvrtka.
Drugi deo nedelje, kako kaže, biće hladniji, uz povremenu kišu, dok i dalje postoji mogućnost zahlađenja posle 24. novembra, uz mogućnost pojave snega i u nižim predelima.
- Tokom dana očekuje nas postepeno povećanje oblačnosti, koje će već sredinom dana doneti povremenu kišu na jugozapadu, jugu i zapadu regiona, dok se slaba kiša krajem dana očekuje i na istoku. Temperature će biti bez veće promene. Od ponedeljka pa sve do pred kraj nedelje ulazimo u relativno topao, ali kišovit period. Uz jako zonalno strujanje, sa zapadnog i jugozapadnog Atlantika ka nama će priticali relativno topao, ali veoma vlažan vazduh. U ponedeljak pre podne očekuje se jače pogoršanje na zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim predelima - kaže Čubrilo i dodaje da će vetar okrenuti na južne smerove, a dnevni maksimumi biti u porastu, najverovatnije od 10 do 18 stepeni Celzijusa.
- U utorak će nakratko biti suvo i još malo toplije, ali već posle podne i tokom noći ka sredi očekuje se jače pogoršanje, pa će sredina nedelje doneti čestu pojavu kiše, lokalno i obilne, dok će u sredu i četvrtak biti mogući i lokalni pljuskovi. Duvaće umeren, povremeno i pojačan južni vetar. Noćnih mrazeva više neće biti, dok će se maksimalne temperature kretati od 13 do 19 stepeni Celzijusa, što je iznad proseka. U drugom delu nedelje kiša će i dalje povremeno padati, ali će biti malo hladnije, uz maksimalne temperature od 8 do 14 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo.
Krajem nedelje će, kako kaže, doći do stabilizacije, a oko 23. novembra moguća je promena sinoptike, uz formiranje anticiklona nad Skandinavijom, blokiranje uticaja Atlantika i pokretanje istočnog strujanja ka nama.
- Ukoliko bi se barički sistemi tako rasporedili da ka nama sa severoistoka krene veća količina hladnog vazduha, a nad Jadranom bude prisutan ciklon, kraj meseca mogao bi da donese sneg i u nizijama. Za sada je to samo jedno od brojnih mogućih scenarija za period posle 25. novembra. Sa novim padavinama koje se očekuju od nedelje, nove akumulacije padavina nad velikim delom regiona mogle bi da dostignu dodatnih 45 milimetara, lokalno i više, dok operativni ECMWF do kraja meseca predviđa akumulacije koje bi nad većim delom regiona dostigle i do 150 odsto prosečnih novembarskih vrednosti - zaključuje Čubrilo.