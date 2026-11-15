Slušaj vest

Kratkotrajni predah od kiše neće dugo potrajati, jer se već danas popodne u pojedinim delovima Srbije očekuje novo naoblačenje i povratak padavina.

Ipak, naredna sedmica donosi i dobru vest - temperature će porasti, pa bi u pojedinim mestima moglo da bude i do 20 stepeni, ali će kišobrani i dalje biti neophodni.

Foto: Shutterstock, Marko Karović

- Danas hladno, ponegde sa slabim mrazem, mestimično i sa maglom. U toku dana biće malo do umereno oblačno i toplije. Posle podne na jugozapadu i jugu, a uveče i u centralnim predelima, očekuje se naoblačenje sa kišom. U Timočkoj Krajini biće oblačno i tmurno. Duvaće slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i u donjem Podunavljusa udarima olujne jačine.Najniža temperatura biće od -3 do 3 stepena, a najviša dnevna od 10 do 14, u Timočkoj Krajini oko 8 stepeni - navodi se na zvaničnom sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije (RHMZ).

U toku naredne sedmice, međutim, očekuje se porast temperature:

- Očekuje se dalji porast temperature. Ponegde i do 20 stepeni, uz vetrovito vreme i čestu pojavu kiše, posebno u ponedeljak u drugom delu dana, kao i u sredu i četvrtak. Pad temperature uz prestanak padavina očekuje se sledećeg vikenda - navodi RHMZ.

Marko Čubrilo kaže da nas tokom cele sledeće nedelje očekuje česta pojava kiše, ređe i pljuskova, dok će vreme biti relativno toplo, posebno do četvrtka.

Drugi deo nedelje, kako kaže, biće hladniji, uz povremenu kišu, dok i dalje postoji mogućnost zahlađenja posle 24. novembra, uz mogućnost pojave snega i u nižim predelima.

Foto: Jakov Milošević

- Tokom dana očekuje nas postepeno povećanje oblačnosti, koje će već sredinom dana doneti povremenu kišu na jugozapadu, jugu i zapadu regiona, dok se slaba kiša krajem dana očekuje i na istoku. Temperature će biti bez veće promene. Od ponedeljka pa sve do pred kraj nedelje ulazimo u relativno topao, ali kišovit period. Uz jako zonalno strujanje, sa zapadnog i jugozapadnog Atlantika ka nama će priticali relativno topao, ali veoma vlažan vazduh. U ponedeljak pre podne očekuje se jače pogoršanje na zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim predelima - kaže Čubrilo i dodaje da će vetar okrenuti na južne smerove, a dnevni maksimumi biti u porastu, najverovatnije od 10 do 18 stepeni Celzijusa.

Čubrilo najavio ozbiljnu količinu snega Foto: Nenad Kostić, Youtube/24 sedam TV

- U utorak će nakratko biti suvo i još malo toplije, ali već posle podne i tokom noći ka sredi očekuje se jače pogoršanje, pa će sredina nedelje doneti čestu pojavu kiše, lokalno i obilne, dok će u sredu i četvrtak biti mogući i lokalni pljuskovi. Duvaće umeren, povremeno i pojačan južni vetar. Noćnih mrazeva više neće biti, dok će se maksimalne temperature kretati od 13 do 19 stepeni Celzijusa, što je iznad proseka. U drugom delu nedelje kiša će i dalje povremeno padati, ali će biti malo hladnije, uz maksimalne temperature od 8 do 14 stepeni Celzijusa - navodi Čubrilo.

Krajem nedelje će, kako kaže, doći do stabilizacije, a oko 23. novembra moguća je promena sinoptike, uz formiranje anticiklona nad Skandinavijom, blokiranje uticaja Atlantika i pokretanje istočnog strujanja ka nama.