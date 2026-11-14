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Umrla je Mara frizerka! Ova rečenica, koja je prošle srede bolno odjeknula i u redakciji Kurira, označila je odlazak žene koju su krasili rad, dobrota i vedrina koja se ne sreće često, uprkos tome što je život nije mazio.

Foto: Ilija Ilić

Salon koji se, naravno, zove "Mara", u Ulici Majke Jevrosime, bio je mesto gde se dolazilo na šišanje, ali mnogo više na razgovor.

Defilovali su kroz tih tridesetak kvadrata novinari svih obližnjih medijskih kuća, ali i sportisti, zaposleni u ministarstvima, policajci iz obližnje stanice, poslanici u pauzama skupštinskih zasedanja i mnogi drugi.

Foto: Ilija Ilić

Ono što nisu mogli svi pozivi na dijalog među neistomišljenicima (što medijskim, što političkim), mogla je Mara.

Koliko sam samo puta, posvedočiću, evo, i ja kao novinar i autor ovog teksta, sedeo na jednoj od stolica u salonu (uz Maru je zanat učila i vrhunski izučila i njena ćerka Smilja) dok je pored mene bio neko iz branše ili van nje s kim bi se razvila debata kao u nekom TV studiju o svemu što nas okružuje.

Foto: Ilija Ilić

Debata žučna i žestoka, ali bez teških reči ili, ne daj bože, uvreda, baš onakva kakvu bismo voleli da gledamo u našem parlamentu.

Foto: Ilija Ilić