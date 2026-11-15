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Dom zdravlja Niš obavljao je u subotu, u okviru akcije ,,Otvorena vrata“, dermoskopski pregled kože i mladeža, što su brojni građani iskoristili i u velikom broju obavili preglede.

Dom zdravlja Niš naveo je da je za ove preglede angažovao veliki broj medicinskih ekipa i da su urađeni raznovrsni, ali neophodni zdravstveni pregledi.

"Nadamo se da smo doprineli da svest građana o značaju preventivnih i skrining pregleda bude na većem nivou", istakli su u Domu zdravlja Niš.

Kurir.rs/Tanjug

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