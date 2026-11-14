Na sastanku održanom u Beogradu razmatrane su i aktivnosti koje se preduzimaju radi praćenja situacije na terenu, sprečavanja eskalacije krize i, u konačnom, očuvanja mira i bezbednosti u našoj južnoj pokrajini.

Konstatovano je da je bezbednosna situacija u Pokrajini izuzetno osetljiva i da zato Međunarodne bezbednosne snage moraju biti spremne da, u skladu sa svojim mandatom, očuvaju bezbedno okruženje za sve. U tom smislu je istaknut značaj redovne i otvorene komunikacije Vojske Srbije i Kfora na svim nivoima.