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Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović razgovarao je danas sa komandantom Kfora general-majorom Robertom Vergorijem o stanju bezbednosti na Kosovu i Metohiji.

Na sastanku održanom u Beogradu razmatrane su i aktivnosti koje se preduzimaju radi praćenja situacije na terenu, sprečavanja eskalacije krize i, u konačnom, očuvanja mira i bezbednosti u našoj južnoj pokrajini.

Konstatovano je da je bezbednosna situacija u Pokrajini izuzetno osetljiva i da zato Međunarodne bezbednosne snage moraju biti spremne da, u skladu sa svojim mandatom, očuvaju bezbedno okruženje za sve. U tom smislu je istaknut značaj redovne i otvorene komunikacije Vojske Srbije i Kfora na svim nivoima.

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