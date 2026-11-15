U ovoj srpskoj banji se kupate za - džabe! Voda ima 30 stepeni, mehurići izbijaju iz kamenja, a evo gde se nalazi!
- Banja Vidrište kod Niša, u selu Miljkovac, nudi kupanje u prirodnim izvorima bez ulaznice i bez komercijalnih sadržaja.
- Voda dostiže oko 30 stepeni, a na pojedinim mestima vide se mehurići koji izbijaju ispod kamenja.
Dok su poznate banje u Srbiji sve popularnije turističke destinacije, sa luksuznim hotelima, spa centrima i sve skupljim aranžmanima, postoje i mesta na kojima je uživanje u toploj vodi potpuno besplatno.
Jedno od njih je Banja Vidrište, nedaleko od Niša, gde posetioci mogu da se kupaju u prirodnim izvorima bez plaćanja ulaznice.
Ova manje poznata banja nalazi se u selu Miljkovac, na teritoriji grada Niša, u blizini Svrljiških planina. Za razliku od velikih banjskih centara, ovde nema luksuznih hotela, modernih bazena i velnes sadržaja, ali postoje prirodni izvori tople i hladne vode koji privlače ljubitelje prirode i izletnike.
Vidrište je posebno zanimljivo onima koji žele da provedu dan van grada, bez velikih troškova, ali i da otkriju manje poznate turističke lokalitete na jugu Srbije.
Kupanje u vodi od oko 30 stepeni
Najveća posebnost Banje Vidrište jesu prirodni izvori tople vode, čija temperatura, prema rečima meštana, dostiže oko 30 stepeni Celzijusa.
Na pojedinim mestima mogu se primetiti i mehurići koji izbijaju ispod kamenja, što ovom lokalitetu daje dodatnu zanimljivost.
Umesto uređenih bazena kakvi se mogu videti u poznatim banjama, ovde se nalaze improvizovani bazeni koje koriste posetioci.
Meštani su uredili i jednostavan prostor za presvlačenje, ali turistička infrastruktura nije razvijena kao u većim banjskim centrima.
Upravo zbog toga Vidrište zadržava prirodan izgled i privlači one kojima su važniji mir, priroda i jednostavan odmor nego luksuzni sadržaji.
Koliko košta kupanje u Banji Vidrište?
Za razliku od brojnih turističkih i banjskih kompleksa u Srbiji, gde se korišćenje bazena i spa sadržaja naplaćuje, kupanje na prirodnim izvorima Banje Vidrište je besplatno.
Posetioci ne moraju da kupuju ulaznice niti da rezervišu termin za korišćenje improvizovanih bazena.
To znači da porodice, parovi i izletnici mogu da provedu nekoliko sati u prirodi bez dodatnih troškova za samo kupanje.
Ipak, treba imati u vidu da na ovom lokalitetu nema razvijene turističke infrastrukture, organizovanih velnes sadržaja i usluga koje nude komercijalni banjski centri.
Gde se nalazi Banja Vidrište i kako stići?
Banja Vidrište nalazi se u selu Miljkovac, na teritoriji grada Niša, u blizini Svrljiških planina.
Do ovog mesta može se stići automobilom, a put iz Niša vodi preko okolnih sela.
Zbog položaja i prirodnog okruženja, Vidrište može biti zanimljiv izbor za jednodnevni izlet, posebno za stanovnike Niša i okolnih mesta.
Posetiocima se preporučuje da pre polaska provere stanje pristupnih puteva i uslove na samom lokalitetu, s obzirom na to da nije reč o uređenom turističkom kompleksu.
Ima li smeštaja u blizini?
U neposrednoj blizini prirodnih izvora nema velikih hotela i modernih banjskih kompleksa.
Vidrište je pre svega izletište, pa oni koji planiraju višednevni boravak smeštaj mogu potražiti u Nišu ili okolnim mestima.
Na raspolaganju su privatni apartmani, sobe i seoska domaćinstva, dok Niš predstavlja praktičnu polaznu tačku za obilazak ovog dela Srbije.
Za one koji žele jeftiniji odmor ili jednodnevni beg iz grada, Banja Vidrište predstavlja alternativu poznatijim i komercijalno razvijenijim banjskim destinacijama.
Ipak, pošto je reč o prirodnim izvorima i improvizovanim bazenima, posetioci ne bi trebalo da pretpostavljaju da je kvalitet vode redovno kontrolisan ili da postoje organizovane spasilačke službe.
Kurir.rs/Blic