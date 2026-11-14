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Na obali Jadrana, u Igalu, nedaleko od Herceg Novog, nalazi se zdanje koje čuva uspomenu na jedno od najpoznatijih poglavlja jugoslovenske istorije.

Vila "Galeb", nekadašnja rezidencija Josipa Broza Tita, prostire se na oko 5.500 kvadratnih metara, ima četiri nivoa i okružena je velikim parkom.

Iza njenih vrata nalaze se privatni apartmani Tita i Jovanke, radni kabinet, sale za sastanke, atomsko sklonište, ali i bazen kakav se retko viđa. Iako je građena za predsednika države i njegove goste, Tito je u njoj zvanično boravio svega četiri puta.

Sagrađena za samo šest meseci

Foto: Printscreen Instagram n__nevena

Vila "Galeb" izgrađena je 1976. godine, prema projektu arhitekte Milorada Petijevića iz Herceg Novog. Za podizanje ovog impozantnog zdanja bilo je potrebno svega šest i po meseci, a kompleks se prostire na oko 75.000 kvadratnih metara parka.

Izbor lokacije nije bio slučajan. Tito je dolazio u Igalo zbog lečenja u Institutu "Dr Simo Milošević", a blizina zdravstvene ustanove, specifična mikroklima, izvori mineralne vode i nalazišta lekovitog blata bili su važni razlozi za izgradnju rezidencije upravo na ovom mestu.

Za razliku od pojedinih drugih predsedničkih objekata širom nekadašnje Jugoslavije, "Galeb" nije bio zamišljen isključivo kao luksuzna kuća za odmor.

Njegova namena bila je i terapijska, pa je kompleks projektovan tako da predsedniku omogući boravak, lečenje, odmor i obavljanje državničkih poslova.

Vila je jedna od 33 rezidencije namenjene Josipu Brozu Titu na prostoru bivše Jugoslavije.

Ipak, u njoj nije provodio mnogo vremena. Prvi put je došao 25. januara 1977. godine, zajedno sa suprugom Jovankom, a ukupno je u njoj zvanično boravio četiri puta.

1/4 Vidi galeriju Unutrašnjost Titove vile Galeb u Crnoj Gori Foto: Printscreen Instagram n__nevena

Apartmani Tita i Jovanke, radna soba i atomsko sklonište

Unutrašnjost vile svedoči o načinu na koji je bio organizovan boravak predsednika i njegovih gostiju.

Među najzanimljivijim prostorijama su privatni apartmani Tita i Jovanke, koji predstavljaju najekskluzivniji deo kompleksa.

Tu su i Titov radni kabinet, prostorije za sastanke i prijeme, kao i sala u kojoj su se održavali razgovori sa saradnicima i državnim gostima. Vila je bila opremljena tako da se u njoj nisu odvijali samo privatni susreti i odmor već i važni državni poslovi.

1/9 Vidi galeriju Titova vila Galeb u Igalu u Crnoj Gori Foto: Printscreen Instagram n__nevena

Posebnu pažnju privlači atomsko sklonište u podrumskom delu objekta. Ono je bilo deo bezbednosnog sistema rezidencije, a zanimljivost koja se vezuje za ovaj prostor odnosi se na kontrolu kvaliteta vode.

Kako je za RTS ispričao Alen Filipović iz Instituta "Dr Simo Milošević", u posebnu komoru stavljana je nedelju dana pre Titovog dolaska specijalna vrsta ribice koja može da preživi samo u potpuno čistoj vodi.

Ako bi došlo do bilo kakve promene u njenom kvalitetu, ribica bi uginula, pala na rešetku i aktivirala alarm, nakon čega bi se zaustavio dotok vode u ceo objekat. O njenom stanju brinuo je i posebno zaduženi čovek, koji je mogao ručno da uključi alarm ukoliko bi sistem zakazao.

Bazen sa pokretnim dnom i tri vrste vode

Jedan od najneobičnijih delova vile jeste bazen, koji je projektovan tako da može da menja namenu u zavisnosti od potreba i želja predsednika.

Njegova posebnost je pokretno dno, pomoću kojeg je mogla da se menja dubina, ali i vrsta vode. Prema objašnjenju koje je RTS-u dao Filipović, bazen je mogao da bude napunjen običnom, mineralnom ili morskom vodom.

Ni kupatila nisu bila obična. Tito je imao posebno uređeno kupatilo u kojem je korišćen plavi mermer iz Brazila.

U njemu se nalazila i stolica za brijanje sa pepeljarom, koju je koristio dok je pušio kubanske cigare.

Privatni delovi rezidencije bili su opremljeni luksuznim nameštajem i materijalima, a posebna pažnja posvećena je udobnosti i funkcionalnosti.

Od zatvorene rezidencije do turističke atrakcije

Nakon Titove smrti, vila je nastavila da bude deo kompleksa Instituta "Dr Simo Milošević", ali dugo nije bila u funkciji. Održavanje tako velikog objekta zahtevalo je značajna finansijska sredstva, a zub vremena počeo je da ostavlja tragove na nekada reprezentativnom zdanju.

Ipak, interesovanje javnosti za nekadašnju predsedničku rezidenciju nije nestajalo. Vila je 2. juna 2014. godine prvi put zvanično otvorena za posetioce, koji su dobili priliku da zavire u prostorije u kojima je boravio Tito i saznaju više o njegovom životu u Igalu.