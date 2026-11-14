Društvo
Kamioni na Batrovcima čekaju 3 sata, autobusi na Gradini 20 minuta: AMSS objavio stanje na prelazima tokom večeri
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Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok autobusi čekaju 20 minuta na prelazu Gradina, da uđu u Srbiju.
AMSS je naveo i da kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju tri sata da izađu iz Srbije.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", dodali su.
Kurir.rs/Beta
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