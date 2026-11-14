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Auto moto savez Srbije (AMSS) je saopštio da automobili, na graničnim prelazima prolaze bez zadržavanja dok autobusi čekaju 20 minuta na prelazu Gradina, da uđu u Srbiju.

AMSS je naveo i da kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju tri sata da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", dodali su.

Kurir.rs/Beta

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