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Zbog kraja jesenjeg školskog raspusta očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na važnijim putnim pravcima sa Zlatibora, Kopaonika i drugih turističkih odredišta, kao i na prilazima Beogradu i ostalim većim gradovima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Posle jučerašnjeg zahlađenja i padavina očekuje se postepeno poboljšanje vremenskih prilika, ali će hladno jutro i niske temperature u večernjim satima zahtevati dodatni oprez vozača.

Na pojedinim deonicama kolovozi mogu ostati vlažni, dok se zbog mraza posebna pažnja savetuje na mostovima, nadvožnjacima i putevima kroz senovite predele, gde postoji povećan rizik od klizavog kolovoza.

Posebno se skreće pažnja vozačima koji putuju kroz planinske predele zapadne i jugozapadne Srbije, jer je tokom subote sneg zabeležen i na pojedinim deonicama puteva prvog i drugog prioriteta održavanja.

Najopterećeniji putni pravci prvog prioriteta održavanja su prohodni i nema snega. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja vozila ni na putničkim terminalima graničnih prelaza. Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazu Batrovci zadržavaju tri sata.

Kurir.rs/Beta

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