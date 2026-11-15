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Dvadesetpetogodišnja porodilja preminula je sredinom ove nedelje u KBC "Dragiša Mišović" tokom carskog reza.

Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, preminula žena iza sebe je ostavila jednu ćerku, dok je tokom porođaja na svet donela još jednu devojčicu.

Iz KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje" oglasili su se povodom smrti porodilje za Kurir, izražavajući najdublje saučešće porodici i navodeći da su poštovali njihovu želju da se najpre obavi čin sahrane.

- Za vreme carskog reza, urađenog zbog položaja posteljice (placenta previa), nastupio je iznenadni zastoj srčane radnje. Reanimirana je uz stalno prisustvo najiskusnijih anesteziologa, ginekologa, kardiologa, hematologa i transfuziologa. Nažalost, bez uspeha. Porodilja je na svet donela zdravo dete, dobrog opšteg stanja - navodi se u saopštenju KBC i dodaje:

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Foto: Ana Paunković

 Urađena obdukcija

- Klinička slika i laboratorijske analize tragičnog događaja upućuju na akutnu emboliju izazvanu plodovom vodom a sledstvenim tokom urušavanja nekoliko vitalnih organskih sistema. Urađena je klinička obdukcija na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Iz Uprave KBC-a navode i da će rezultat obdukcije biti dostavljen porodici preminule porodilje. 

- Naložen je unutrašnji stručni nadzor u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo KBC "Dr Dragiša Mišović-Dedinje". Još jednom najiskerenije saučešće porodici - zaključuje se u saopštenju.

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