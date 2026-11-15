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Na dan sahrane, na putu od Saborne crkve do porte manastira Rakovica ispratile su ga stotine hiljada vernika, koji su i danima pre toga čekali u redovima da mu se poklone poslednji put.

Pamtiće ga Srbi po svojoj jednostavnošću, ali i ogromnoj duhovnosti koja se prožima i dan danas u sve pore srpskog društva. O veličini i ljudskosti patrijarha Pavla govori i sledeća priča.

Advokat Milovan Stojanović poreklom je iz Prizrena, a za rodno Kosovo i Metohiju vezuju ga brojne uspomene i sećanja koje često prepričava.

Advokat se u gostovanju u emsiji "Biseri“ prisećao obnavljanja crkava i manastira, ali i vremena kada je patrijarh Pavle bio još uvek vladika raško-prizrenski i suočavao se sa brojnim problemima. Kako kaže, ne samo da je upoznao patrijarha Pavla, već su ga i njegovi roditelji znali iz perioda kada je bio vladika raško-prizrenski, prenosi Blic.

Patrijarh Pavle Foto: KOCA SULEJMANOVIC / AFP / Profim

- U našem selu postoji crkva Sveta nedelja i on je sedamdesetih godina dolazio nekoliko puta u vreme Sabora. Moji pokojni deda i baba su čuvali crkvu četrdeset godina. I sećam se da su svi sveštenici koji su dolazili u crkvu tada da obave službu, deda ih je zvao kući na ručak. Tako je i patrijarh Pavle, a tadašnji vladika dva puta bio. Njegovu blagost ne mogu nikada zaboraviti - prisetio se Stojanović.

On ističe da je to najveća čast koja je mogla da se desi njemu i njegovoj porodici.

- Bio sam šesti ili sedmi razred sedamdesetih godina. Crkva je bila totalno u drugom planu, čak su i zabranjivali da se ide u crkvu. Sećam se kao da je juče bilo kada su vladiku dva mlada Albanca od 18 i 20 godina iz Prizrena, koja su se opkladila da jedan sme da ga uhvati i da mu opali šamar. To se desilo usred dana u centru Prizrena. Vladika je bio do pošte da završi neke poslove i kada se vraćao, mladić ga je uhvatio za bradu, dva tri puta levo-desno i opalio mu je dva šamara - priča Stojanović.

- Pavle, kakav je uvek bio, samo se povukao, pogledao ga i nije hteo da reaguje, već je otišao do Bogoslovije i nikome nije to hteo da kaže. Neko je video i odmah prijavio MUP-u, koji je prijavio Saveznom SUP-u. Savezno izvršno veće je hitno reagovalo da se pohapse svi ti mladići, jer je ipak povređen čovek koji predstavlja SPC - ispričao je Stojanović.

Patrijarh Pavle Foto: STR/EPA

Uhapšeno je desetak mladića i pozvan je vladika Pavle da ih raspozna, a najveći šok tek je usledio, prisetio se advokat.

- Patrijarh Pavle je došao i odmah ga je prepoznao. Išao je od jednog do drugog dva, tri puta i rekao da taj mladić nije tu. On je dva, tri puta šetao pored tih mladića i samo je jednom stao pored tog koji ga je udario, pogledao ga pravo u oči i rekao: „Ne, taj koji me je tukao nije tu.“ On mu je zapravo poslao jednu duhovnu poruku - rekao je Stojanović.

On je dodao i da je dobio specijalno pismo od patrijarha Pavla na dan svog venčanja. Kako je istakao, imao je želju da se venča u Prizrenu, a Pavle, tadašnji vladika poslao je poruku svima da se ugledaju na advokata i njegovu suprugu Tanju kada se venčavaju, piše Svi Srbi u Parizu.

Biografija patrijarha Pavla

Podsetimo, patrijarh srpski Pavle, jedan od najpoštovanijih poglavara Srpske pravoslavne crkve, preminuo je 15. novembra 2009. godine, u 95. godini života, na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gde se lečio dve godine. Njegov odlazak ostao je upamćen kao veliki gubitak za Srpsku pravoslavnu crkvu i vernike, a njegov životni put obeležili su predanost veri, služenje narodu i decenije duhovnog rada.

Rođen je 11. septembra 1914. godine kao Gojko Stojčević. Nižu gimnaziju završio je u Tuzli, višu gimnaziju i šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu, dok je Bogoslovski fakultet završio u Beogradu.

Patrijarh Pavle Foto: KOCA SULEJMANOVIC/EPA

Od 1944. godine radio je kao veroučitelj i vaspitač u Banji Koviljači, u Domu za decu izbeglu iz Bosne i Hercegovine. Nekoliko godina kasnije, 1948. godine, zamonašio se u manastiru Blagoveštenje, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, kada je dobio monaško ime Pavle.

Njegov crkveni put nastavio se izborom za episkopa raško-prizrenskog 29. maja 1957. godine. Na toj dužnosti proveo je 33 godine, tokom kojih je živeo i radio na Kosovu i Metohiji.

Za 44. srpskog patrijarha izabran je 1. decembra 1990. godine. Na čelu Srpske pravoslavne crkve ostao je sve do smrti, 15. novembra 2009. godine.