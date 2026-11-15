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Srpska pravoslavna crkva i vernici sutra obeležavaju Đurđic, Obnovljenje hrama Svetog velikomučenika Georgija, jednu od najčešćih slava srpskih porodica, a ujedno i gradska slava Novog Sada i Bora.

Iako nije crveno slovo, sutrašnji praznik ima svoj nepisani kodeks. Prema narodnom predanju, određene radnje na Đurđic mogu doneti nemir, bolest, pa čak i nesreću tokom cele godine.

1. Zabranjeni su teški i naporni poslovi

Na ovaj dan se ne radi ništa što iscrpljuje. Teški kućni poslovi, kopanje, nošenje tereta, sve se ostavlja po strani, jer se veruje da takvi poslovi donose zamor i nered u domu.

2. Lov je strogo zabranjen

Najpoznatije pravilo Đurđica tiče se lovaca. Veruje se da ko krene u lov na ovaj praznik može biti praćen nesrećom čitave godine. U danima koji uvode u zimu, ova zabrana bila je posebno duboka i u prošlosti se gotovo bez izuzetka poštovala.

3. Ništa se ne iznosi iz kuće

Od Đurđica pa sve do Svetog Mrate, u periodu Vučijih dana, iz doma se ne iznosi ništa: ni hrana, ni odeća, ni predmeti. Ovaj običaj povezuje se sa zaštitom ognjišta i verovanjem da onaj ko "iznese" nešto iz kuće može "izneti" i svoju sreću.

Đurđic Foto: Wikipedia

4. Bez ručnog rada

Žene na Đurđic ne predu vunu, ne pletu, ne šiju. Isto se savetuje i krojačima i obućarima. U narodnom predanju, igle, konci i opanci tih dana treba da miruju kako bi se izbegao maler u narednoj godini.

5. Ne pere se veš

Pranje veša i tkanina takođe spada u zabrane. Ovaj običaj vezan je za verovanje da se na praznike ništa "ne ispira", kako se porodica ne bi našla u nevoljama.

Vučiji dani: Period kada se veruje da vukovi slušaju

Od 16. do 24. novembra traju Mratinci, ili Vučiji dani, period isprepletan strahopoštovanjem prema vuku, životinji koja je u srpskoj tradiciji simbol i opasnosti i zaštite. Sveti Mrata slavi se kao njegov zaštitnik, a u narodu se veruje da tih dana "obiđe sve domove" i posmatra ko poštuje pravila.

Ko ne poštuje običaje, prema starom verovanju, može se suočiti sa nevoljom koju simbolično donosi vuk, a najteži znak kazne je pojava "hromog vuka", kriveljana, najopasnijeg u narodnim predanjima.