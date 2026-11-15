Temperatura ponovo skače preko 18 stepeni, a onda stiže šok! Nedeljko Todorović najavio novi vremenski preokret
- Od ponedeljka sledi porast temperature, pa bi sredinom sedmice u Srbiji moglo da bude preko 18 stepeni, uz povremenu kišu i promenljivu oblačnost.
- Meteorolog Nedeljko Todorović najavljuje da će to otopljenje kratko trajati, jer već narednog vikenda stiže novo zahlađenje i pad temperature.
U Srbiji se od ponedeljka očekuje postepeni porast temperature, uz promenljivu oblačnost i povremenu kišu, a sredinom sedmice živa u termometru mogla bi da pređe 18 stepeni. Ipak, prema najavi meteorologa Nedeljka Todorovića, toplije vreme neće se dugo zadržati, jer se već za naredni vikend očekuje novo zahlađenje i pad temperature. U međuvremenu bi Srbiju mogao da zahvati i kišniji period, nakon dužeg vremena sa nedovoljno padavina.
U Srbiji će danas tokom dana biti malo do umereno oblačno i toplije, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Posle podne na jugozapadu i jugu, a uveče i u centralnim predelima, očekuje se naoblačenje, ponegde sa kišom. U Timočkoj Krajini biće oblačno i tmurno.
Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, koji će u košavskom području povremeno biti jak, dok se na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju i olujni udari. Najniža temperatura biće od minus tri do tri stepena, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, dok će u Timočkoj Krajini biti oko osam stepeni.
U Beogradu će biti malo do umereno oblačno i vetrovito, uz umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do tri stepena, a najviša dnevna biće oko 13 stepeni.
Sredinom sedmice i preko 18 stepeni
Prema prognozi RHMZ-a, početkom naredne sedmice očekuje se postepeni porast temperature, uz promenljivu oblačnost i povremenu kišu. Naročito nestabilno biće u sredu i četvrtak, dok će duvati slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni vetar.
Sličnu prognozu izneo je i meteorolog Nedeljko Todorović, koji najavljuje da će se temperature sredinom sedmice ponovo približiti letnjim vrednostima za ovo doba godine.
- Od ponedeljka počinje ponovo porast temperature, a tamo negde sredinom sedmice, u sredu, četvrtak i petak, biće preko 18, ali to je znak da opet dolazi neko zahlađenje posle toga, što će verovatno biti iduće subote i nedelje, možda i u ponedeljak - rekao je Todorović za Tanjug.
On je ukazao i na to da će naredna sedmica biti kišna, što predstavlja nagoveštaj početka kišne sezone nakon dužeg perioda sa nedovoljno padavina.
- Pošto je bilo mnogo suše, oktobar je malo pokazao neke slučajeve kišice. Zapamtio sam, 11. oktobra je pala prva solidna kiša ove jeseni, ali se u oktobru osetio i dalje manjak količine padavina na mesečnom nivou - objasnio je meteorolog.
Ipak, toplije vreme neće se dugo zadržati. Prema prognozi RHMZ-a i najavi Todorovića, od narednog vikenda očekuje se novo zahlađenje, uz pad temperature, dok bi se suvo vreme zadržalo i tokom tog perioda.
Kurir.rs/ Blic