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U Srbiji će danas tokom dana biti malo do umereno oblačno i toplije, prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ). Posle podne na jugozapadu i jugu, a uveče i u centralnim predelima, očekuje se naoblačenje, ponegde sa kišom. U Timočkoj Krajini biće oblačno i tmurno.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, koji će u košavskom području povremeno biti jak, dok se na jugu Banata i u donjem Podunavlju očekuju i olujni udari. Najniža temperatura biće od minus tri do tri stepena, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni, dok će u Timočkoj Krajini biti oko osam stepeni.

U Beogradu će biti malo do umereno oblačno i vetrovito, uz umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od jedan do tri stepena, a najviša dnevna biće oko 13 stepeni.

Foto: Jakov Milošević

Sredinom sedmice i preko 18 stepeni

Prema prognozi RHMZ-a, početkom naredne sedmice očekuje se postepeni porast temperature, uz promenljivu oblačnost i povremenu kišu. Naročito nestabilno biće u sredu i četvrtak, dok će duvati slab i umeren, povremeno i jak južni i jugoistočni vetar.

Sličnu prognozu izneo je i meteorolog Nedeljko Todorović, koji najavljuje da će se temperature sredinom sedmice ponovo približiti letnjim vrednostima za ovo doba godine.

- Od ponedeljka počinje ponovo porast temperature, a tamo negde sredinom sedmice, u sredu, četvrtak i petak, biće preko 18, ali to je znak da opet dolazi neko zahlađenje posle toga, što će verovatno biti iduće subote i nedelje, možda i u ponedeljak - rekao je Todorović za Tanjug.

Foto: Shutterstock

On je ukazao i na to da će naredna sedmica biti kišna, što predstavlja nagoveštaj početka kišne sezone nakon dužeg perioda sa nedovoljno padavina.

- Pošto je bilo mnogo suše, oktobar je malo pokazao neke slučajeve kišice. Zapamtio sam, 11. oktobra je pala prva solidna kiša ove jeseni, ali se u oktobru osetio i dalje manjak količine padavina na mesečnom nivou - objasnio je meteorolog.

Ipak, toplije vreme neće se dugo zadržati. Prema prognozi RHMZ-a i najavi Todorovića, od narednog vikenda očekuje se novo zahlađenje, uz pad temperature, dok bi se suvo vreme zadržalo i tokom tog perioda.