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Trinaestogodišnji Uroš Mihajlović ima ovog vikenda u kripti Hrama Svetog cara Konstantina i carice Jelene drugu samostalnu izložbu svojih ikona.

Njegove ikone svi zainteresovani mogli su da pogledaju prvi put pre dve godine.

Nova njegova izložba počela je juče od 17 časova, a zainteresovanima će biti dostupna i danas nakon Svete liturgije.

Mihajlović je kazao da se još kao trogodišnji dečak zaintersovao za ikone, obilazeći sa roditeljima i starijim bratom crkve i manastire.

"Prva ikona bila je ikona Svetog Nikole"

"Kada sam imao osam godina počeo sam da učim ikonopisanje sa nastavnicom Natašom Dejanović. Prva ikona koju sam naslikao bila je ikona Svetog Nikole. Sada slikam samostalno uglavnom u ateljeu u kripti Hrama Svetog cara Konstantina, ali i kod kuće u Nišu i u selu, u prirodi“, kazao je Mihajlović, najmlađi ikonopisac u Nišu.

Dodao je da najčešće slika Isusa Hrista i Bogorodicu, a kao podlogu uglavnom koristi lipove daske i ponekad platno.

Uroš Mihajlović Foto: Printscreen Instagram Niške vesti

"Ikone slikam onako kako se one originalno slikaju, korišćenjem pigmenta i žumanaca. Boja se dobija mešanjem pigmenta sa žumancetom, vodom i sirćetom“, objasnio je Mihajlović.

Kazao je da je jedan broj ikona koje je do sada naslikao poklonio, a nekoliko je zadržao.

Prema njegovim rečima, posetioci predstojeće izložbe moći će da vide 15 ikona, između ostalog i ikonu Svetog Nikolaja Mirlikijskog, ikonu Sveta tri jerarha, Svetog kralja Milutina, Svetog Jovana Krstitelja, nekoliko ikona Isusa Hrista i Hristovog vaskrsenja.

Mihajlović je kazao da bi voleo da i dalje usavršava ikonopis i da nauči nove tehnike i to u nekom od srpskih manastira u kojima se ikonopisanjem bave monahinje.

Njegovo Visokopreosveštenstvo Episkop niški gospodin Arsenije na praznik Svetog apostola i jevanđeliste Luke rukoproizveo Uroša je u čin čteca.

Čtec ili čitač je crkveni službeni čin čiji je glavni zadatak da čita bogoslužbene tekstove Svetog pisma.

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Koordinarka radionice ikonopisa u Hramu Svetog cara Konstantina i carice Jelene Eva Jovanović kazala je da ta radionica postoji više od dve godine, a organizovana je sa blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Mitropolita niškog gospodina Arsenija.

"Želimo ne samo da se prikaže talenat naših ljudi, već da ti ljudi osete i našu podršku, koju svi pružamo međusobno i dajemo jedni drugima“, istakla je Jovanović.