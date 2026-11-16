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U Srbiji ove sedmice stiže postepeno toplije vreme sa temperaturama i do 20 stepeni Celzijusovih, ali sa čestom pojavom kiše.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje vetrovito vreme sa čestim padavinama, posebno u danas u drugom delu dana, kao i u sredu i četvrtak.

- Dnevna temperatura biće u porastu, pa se ponegde očekuje i oko 20 stepeni. Pad temperature očekuje se sledećeg vikenda - najavio je RHMZ i objavio klimatske izglede po nedeljama do kraja meseca kao i izglede za decembar i januar:

- Nedeljna temperatura vazduha od 16. do 22.11. u granicama prosečnih vrednosti. Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 10 do 13, a na planinama od četiri do osam stepeni. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu odnule do šest, na planinama do -3. Suficit nedeljne količine padavina sa verovatnoćom oko 60 odsto da će vrednosti biti u kategoriji kišno. Očekivana količina padavina u intervalu od 15 mm do do 25 mm - navodi RHMZ.

Vreme posle Aranđelovdana

Prema njihovoj prognozi u sedmici od 23. do 29. očekuje se nedeljna temperatura vazduha iznad prosečnih vrednosti za oko jedan stepen, sa malom verovatnoćom da će vrednosti biti u kategoriji toplo.

Foto: Shutterstock

- Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od osam do 11 stepeni, a u brdsko planinskim predelima od četiri do sedam. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu od nule do četiri, a na planinama do -3. Nedeljna količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u intervalu od 10 mm do 20 mm.

Poslednji dani novembra i prva sedmica decembra zadržaće temperaturu iznad prosečnih vrednosti i ti za dva stepena sa "verovatnoćom do 60 odsto da će vrednosti biti u kategoriji toplo".

- Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od osam do 11, a u brdsko planinskim predelima od četiri do osam. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu od jedan do četiri, a na planinama do -2. Nedeljna količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u intervalu od 10 mm do 20 mm - zaključuje RHMZ.

Klimatski izgledi za decembar

Poslednji mesec u godini će, prema najavi RHMZ-a, biti topao i prosečno kišan decembar.

Novi ledeni talas stiže u Srbiju Foto: Marko Karović, Shutterstock

- U većem delu Srbije se očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha do tri stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od dva do pet u nižim krajevima, a na planinama od -2 do jedan stepen. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar od pet do devet u nižim predelima, u planinskim predelima od jedan do četiri, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od minus jedan do tri, a na planinama od minus četiri do minus dva - navodi RHMZ i dodaje:

Ledeni dani pred nama

- Očekuje se broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nule u intervalu od 12 do 18 u nižim delovima Srbije, a u brdsko-planinskim krajevima do 25. Prognozira se broj ledenih dana sa maksimalnom temperaturom

vazduha nižom od nula stepeni do 2 u nižim predelima, a na planinama do 10 dana. Tokom decembra se prognozira količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u nižim predelima u intervalu od 45 do 70 mm, a na planinama do 90 mm. Očekuje se u decembru broj dana sa padavinama u nižim predelima u intervalu od 11 do 16 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 19 dana.

Klimatski izgledi za januar

Foto: Shutterstock

RHMZ najavljuje da će prvi mesec 2027. biti topao i prosečno kišan.

- U većem delu Srbije se očekuje januar sa srednjom temperaturom vazduha do dva stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja januarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od nule do četiri u nižim krajevima, a na planinama od minus tri do nule. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za januar od četiri do sedam u nižim predelima, u planinskim predelima od jedan do četiri, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od minus tri do jedan, a na planinama od minus šest do minus tri - najavljuje RHMZ i dodaje:

Do 25 mraznih dana