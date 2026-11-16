Posle 20 stepeni na veliki praznik stiže jako zahlađenje! RHMZ objavio prognozu za decembar i januar - Ledeni dani pred nama
- RHMZ najavljuje toplije vreme do kraja novembra, uz česte padavine i temperaturu koja ponegde može da dostigne oko 20 stepeni.
- Decembar i januar bi, prema prognozi, bili topliji od proseka, ali uz dosta mraznih dana i povremeno ledene dane.
U Srbiji ove sedmice stiže postepeno toplije vreme sa temperaturama i do 20 stepeni Celzijusovih, ali sa čestom pojavom kiše.
Republički hidrometeorološki zavod najavljuje vetrovito vreme sa čestim padavinama, posebno u danas u drugom delu dana, kao i u sredu i četvrtak.
- Dnevna temperatura biće u porastu, pa se ponegde očekuje i oko 20 stepeni. Pad temperature očekuje se sledećeg vikenda - najavio je RHMZ i objavio klimatske izglede po nedeljama do kraja meseca kao i izglede za decembar i januar:
- Nedeljna temperatura vazduha od 16. do 22.11. u granicama prosečnih vrednosti. Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od 10 do 13, a na planinama od četiri do osam stepeni. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu odnule do šest, na planinama do -3. Suficit nedeljne količine padavina sa verovatnoćom oko 60 odsto da će vrednosti biti u kategoriji kišno. Očekivana količina padavina u intervalu od 15 mm do do 25 mm - navodi RHMZ.
Vreme posle Aranđelovdana
Prema njihovoj prognozi u sedmici od 23. do 29. očekuje se nedeljna temperatura vazduha iznad prosečnih vrednosti za oko jedan stepen, sa malom verovatnoćom da će vrednosti biti u kategoriji toplo.
- Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od osam do 11 stepeni, a u brdsko planinskim predelima od četiri do sedam. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu od nule do četiri, a na planinama do -3. Nedeljna količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u intervalu od 10 mm do 20 mm.
Poslednji dani novembra i prva sedmica decembra zadržaće temperaturu iznad prosečnih vrednosti i ti za dva stepena sa "verovatnoćom do 60 odsto da će vrednosti biti u kategoriji toplo".
- Srednja nedeljna maksimalna temperatura vazduha u intervalu od osam do 11, a u brdsko planinskim predelima od četiri do osam. Srednja nedeljna minimalna temperatura vazduha u intervalu u intervalu od jedan do četiri, a na planinama do -2. Nedeljna količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u intervalu od 10 mm do 20 mm - zaključuje RHMZ.
Klimatski izgledi za decembar
Poslednji mesec u godini će, prema najavi RHMZ-a, biti topao i prosečno kišan decembar.
- U većem delu Srbije se očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha do tri stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od dva do pet u nižim krajevima, a na planinama od -2 do jedan stepen. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar od pet do devet u nižim predelima, u planinskim predelima od jedan do četiri, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od minus jedan do tri, a na planinama od minus četiri do minus dva - navodi RHMZ i dodaje:
Ledeni dani pred nama
- Očekuje se broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nule u intervalu od 12 do 18 u nižim delovima Srbije, a u brdsko-planinskim krajevima do 25. Prognozira se broj ledenih dana sa maksimalnom temperaturom
vazduha nižom od nula stepeni do 2 u nižim predelima, a na planinama do 10 dana. Tokom decembra se prognozira količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u nižim predelima u intervalu od 45 do 70 mm, a na planinama do 90 mm. Očekuje se u decembru broj dana sa padavinama u nižim predelima u intervalu od 11 do 16 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 19 dana.
Klimatski izgledi za januar
RHMZ najavljuje da će prvi mesec 2027. biti topao i prosečno kišan.
- U većem delu Srbije se očekuje januar sa srednjom temperaturom vazduha do dva stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja januarska temperatura imaće vrednosti u intervalu od nule do četiri u nižim krajevima, a na planinama od minus tri do nule. Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za januar od četiri do sedam u nižim predelima, u planinskim predelima od jedan do četiri, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od minus tri do jedan, a na planinama od minus šest do minus tri - najavljuje RHMZ i dodaje:
Do 25 mraznih dana
- Očekuje se broj mraznih dana sa minimalnom dnevnom temperaturom vazduha nižom od nule u intervalu od 17 do 25 u
nižim delovima Srbije, a u brdsko-planinskim krajevima od 25 do 30. Prognozira se broj ledenih dana, sa maksimalnom temperaturom vazduha nižom od nula stepeni, u intervalu od pet do osam u nižim predelima, a na planinama od 11 do 17 dana. Tokom januara se prognozira količina padavina u granicama prosečnih vrednosti, u nižim predelima u intervalu od 30 do 65 mm, a na planinama do 70 mm. Očekuje se u januaru broj dana sa padavinama u nižim predelima u intervalu od 11 do 15 dana, a u brdsko-planinskim krajevima do 18 dana.