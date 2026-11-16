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Međutim, stručnjaci upozoravaju da nepravilna i prekomerna upotreba u određenim okolnostima može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema - od mučnine i povraćanja do oštećenja jetre i bubrega, dok je kod pojedinih suplemenata zabeležena i povezanost s povećanim rizikom od raka.

Neželjeni efekti

Prema analizi portala Prirodni-detox.com, urađenoj na osnovu podataka iz registra dijetetskih proizvoda Ministarstva zdravlja, u 2025. godini evidentirano je čak 2.658 zapisa, više od četiri puta više nego 2019, kad ih je bilo 600. Ukupan broj zapisa u registru dostigao je 18.169 do 12. septembra 2026. godine. Iako zapis ne znači nužno novi, jedinstveni proizvod, jer registar beleži i izmene uverenja i obnove upisa, podaci ipak ukazuju koliko je velika ponuda dijetetskih proizvoda evidentirana.

- Okruženi smo trenutno konglomeratom virusa - adenovirusima, respiratornim i stomačnim virusima, virusom Zapadnog Nila, kao i bakterijama. Ljudi se plaše svih tih infekcija i onda kreću da u besmislenim količinama uzimaju suplemente - upozorava za Kurir prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine.

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Problem je, dodaje, što se ne razmišlja o tome da i suplementi mogu imati neželjene efekte.

- Kod mladih se nemalo puta desi da je jetra masna, a kada pogledamo kakve su im masnoće i kada kažu da ne piju gazirana pića, sledeće pitanje je da li uzimaju veću količinu suplemenata. Mnogi bukvalno piju šaku suplemenata dnevno - objašnjava dr Obradović i dodaje:

- Poznato je, na primer, da prekomerne količine magnezijuma mogu da uzrokuju mučninu i povraćanje.

Mučnina i glavobolja

Da sa suplementima ipak treba biti oprezan, pokazuju i brojna istraživanja u svetu. Tako je utvrđeno da prevelik unos vitamina A, naročito njegovih preformiranih oblika iz suplemenata, može izazvati glavobolju, mučninu, vrtoglavicu, probleme s koordinacijom i oštećenje jetre. U trudnoći velike količine ovog oblika vitamina A mogu povećati rizik od urođenih mana.

Velike doze vitamina C mogu izazivati proliv, mučninu i grčeve u stomaku, a kod pojedinaca povećavaju rizik od stvaranja kamena u bubregu. Posebno upozorava podatak iz velikog američkog pregleda istraživanja da su visoke doze beta-karotena iz suplemenata povezane s povećanim rizikom od raka pluća i smrtnosti, posebno kod pušača, bivših pušača i osoba profesionalno izloženih azbestu.

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Voće i povrće

- Neka istraživanja su pokazala da vitamin D može dovesti do stvaranja kamena u bubregu. Prekomerni unos kalcijuma takođe može predstavljati problem, dok visoke doze vitamina C mogu otežati rad bubrega - objašnjava dr Obradović, naglašavajući da problem nije u suplementima samim po sebi, već u njihovom nekontrolisanom korišćenju i kombinovanju više različitih preparata.

- Pijaca je prepuna vitamina. Ako nešto možemo da unesemo svežim voćem i povrćem, zašto bismo to uzimali u tabletama?! Suplementi nisu loša stvar, ali ne treba ih uzimati na svoju ruku. Treba znati šta nam je potrebno, u kojoj količini i koliko dugo to treba da uzimamo.

Dr Obradović savetuje da se pre uzimanja suplemenata proveri nivo vitamina i minerala u organizmu i konsultuje s lekarom.

Preporuke Dodaci ishrani se ne mogu koristiti kao zamena za raznovrsnu ishranu

U izboru dodatka ishrani posavetujte se s lekarom i farmaceutom

Dodatke ishrani kupujte samo na mestima ovlašćenim za prodaju ovih proizvoda

Deklaracija svakog dodatka ishrani u prometu mora da sadrži podatak o broju i datumu upisa u registar dijetetskih proizvoda Ministarstva zdravlja

Pridržavajte se svih uputstava i upozorenja navedenih na deklaraciji

Deklaracija svakog dodatka ishrani mora da sadrži upozorenja o potencijalnim opasnostima primene dijetetskog suplementa u kombinaciji s drugim proizvodima ili lekovima

Preporučena dnevna doza dodatka ishrani ne sme se prekoračiti

Mnogi dodaci ishrani, zbog prirode aktivnih i pomoćnih sastojaka, nisu namenjeni deci, trudnicama, dojiljama i osobama koje boluju od određenih hroničnih bolesti

Pre upotrebe proverite da li ste preosetljivi ili alergični na neki od sastojaka proizvoda

Dodatak ishrani koristite samo u naznačenom roku trajanja

* Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"

Vitamini i opasnosti Vitamin A - u visokim dozama može biti toksičan za jetru, a kod dugotrajnog unosa može uticati na gustinu kostiju.

Posebno je problematičan u trudnoći zbog rizika za fetus.

Vitamin D - prevelike doze mogu dovesti do hiperkalcemije (previše kalcijuma u krvi) i povećati rizik od kamena u bubregu.

Vitamin E - u pojedinim velikim studijama visoke doze bile su povezane s povećanim rizikom od hemoragijskog moždanog udara.

Vitamin C - postoje podaci o mogućoj povezanosti suplementacije s kamenom u bubregu, naročito kod muškaraca.

Beta-karoten - visoke doze suplemenata kod pušača i ljudi profesionalno izloženih azbestu povezane su s povećanim rizikom od raka pluća.