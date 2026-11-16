Šaka vitamina svakog dana može da napravi haos u organizmu! Doktorka otkrila šta nikako ne smete da kombinujete - neki povećavaju i rizik od raka
- Stručnjaci upozoravaju da prekomerno i nekontrolisano uzimanje vitamina i suplemenata može izazvati mučninu, povraćanje, oštećenje jetre i bubrega.
- Visoke doze vitamina A, C, D i beta-karotena povezane su s ozbiljnim rizicima, uključujući kamen u bubregu i povećan rizik od raka pluća kod pojedinih grupa.
- Lekari savetuju da se pre uzimanja proveri nivo vitamina i minerala i da se suplementi koriste samo uz savet stručnjaka.
Vitamin C za svaki slučaj, vitamin D "jer nema sunca", pa onda još cink, magnezijum i multivitamini... Sa ovim hladnijim danima, kad je i veća aktivnost virusa, mnogi masovno počinju da se kljukaju vitaminima i suplementima, uvereni da će tako ojačati imunitet i sačuvati se od infekcija.
Međutim, stručnjaci upozoravaju da nepravilna i prekomerna upotreba u određenim okolnostima može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema - od mučnine i povraćanja do oštećenja jetre i bubrega, dok je kod pojedinih suplemenata zabeležena i povezanost s povećanim rizikom od raka.
Neželjeni efekti
Prema analizi portala Prirodni-detox.com, urađenoj na osnovu podataka iz registra dijetetskih proizvoda Ministarstva zdravlja, u 2025. godini evidentirano je čak 2.658 zapisa, više od četiri puta više nego 2019, kad ih je bilo 600. Ukupan broj zapisa u registru dostigao je 18.169 do 12. septembra 2026. godine. Iako zapis ne znači nužno novi, jedinstveni proizvod, jer registar beleži i izmene uverenja i obnove upisa, podaci ipak ukazuju koliko je velika ponuda dijetetskih proizvoda evidentirana.
- Okruženi smo trenutno konglomeratom virusa - adenovirusima, respiratornim i stomačnim virusima, virusom Zapadnog Nila, kao i bakterijama. Ljudi se plaše svih tih infekcija i onda kreću da u besmislenim količinama uzimaju suplemente - upozorava za Kurir prim. dr Biserka Obradović, specijalista opšte medicine.
Problem je, dodaje, što se ne razmišlja o tome da i suplementi mogu imati neželjene efekte.
- Kod mladih se nemalo puta desi da je jetra masna, a kada pogledamo kakve su im masnoće i kada kažu da ne piju gazirana pića, sledeće pitanje je da li uzimaju veću količinu suplemenata. Mnogi bukvalno piju šaku suplemenata dnevno - objašnjava dr Obradović i dodaje:
- Poznato je, na primer, da prekomerne količine magnezijuma mogu da uzrokuju mučninu i povraćanje.
Mučnina i glavobolja
Da sa suplementima ipak treba biti oprezan, pokazuju i brojna istraživanja u svetu. Tako je utvrđeno da prevelik unos vitamina A, naročito njegovih preformiranih oblika iz suplemenata, može izazvati glavobolju, mučninu, vrtoglavicu, probleme s koordinacijom i oštećenje jetre. U trudnoći velike količine ovog oblika vitamina A mogu povećati rizik od urođenih mana.
Velike doze vitamina C mogu izazivati proliv, mučninu i grčeve u stomaku, a kod pojedinaca povećavaju rizik od stvaranja kamena u bubregu. Posebno upozorava podatak iz velikog američkog pregleda istraživanja da su visoke doze beta-karotena iz suplemenata povezane s povećanim rizikom od raka pluća i smrtnosti, posebno kod pušača, bivših pušača i osoba profesionalno izloženih azbestu.
Voće i povrće
- Neka istraživanja su pokazala da vitamin D može dovesti do stvaranja kamena u bubregu. Prekomerni unos kalcijuma takođe može predstavljati problem, dok visoke doze vitamina C mogu otežati rad bubrega - objašnjava dr Obradović, naglašavajući da problem nije u suplementima samim po sebi, već u njihovom nekontrolisanom korišćenju i kombinovanju više različitih preparata.
- Pijaca je prepuna vitamina. Ako nešto možemo da unesemo svežim voćem i povrćem, zašto bismo to uzimali u tabletama?! Suplementi nisu loša stvar, ali ne treba ih uzimati na svoju ruku. Treba znati šta nam je potrebno, u kojoj količini i koliko dugo to treba da uzimamo.
Dr Obradović savetuje da se pre uzimanja suplemenata proveri nivo vitamina i minerala u organizmu i konsultuje s lekarom.
Preporuke
- Dodaci ishrani se ne mogu koristiti kao zamena za raznovrsnu ishranu
- U izboru dodatka ishrani posavetujte se s lekarom i farmaceutom
- Dodatke ishrani kupujte samo na mestima ovlašćenim za prodaju ovih proizvoda
- Deklaracija svakog dodatka ishrani u prometu mora da sadrži podatak o broju i datumu upisa u registar dijetetskih proizvoda Ministarstva zdravlja
- Pridržavajte se svih uputstava i upozorenja navedenih na deklaraciji
- Deklaracija svakog dodatka ishrani mora da sadrži upozorenja o potencijalnim opasnostima primene dijetetskog suplementa u kombinaciji s drugim proizvodima ili lekovima
- Preporučena dnevna doza dodatka ishrani ne sme se prekoračiti
- Mnogi dodaci ishrani, zbog prirode aktivnih i pomoćnih sastojaka, nisu namenjeni deci, trudnicama, dojiljama i osobama koje boluju od određenih hroničnih bolesti
- Pre upotrebe proverite da li ste preosetljivi ili alergični na neki od sastojaka proizvoda
- Dodatak ishrani koristite samo u naznačenom roku trajanja
* Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"
Vitamini i opasnosti
- Vitamin A - u visokim dozama može biti toksičan za jetru, a kod dugotrajnog unosa može uticati na gustinu kostiju.
- Posebno je problematičan u trudnoći zbog rizika za fetus.
- Vitamin D - prevelike doze mogu dovesti do hiperkalcemije (previše kalcijuma u krvi) i povećati rizik od kamena u bubregu.
- Vitamin E - u pojedinim velikim studijama visoke doze bile su povezane s povećanim rizikom od hemoragijskog moždanog udara.
- Vitamin C - postoje podaci o mogućoj povezanosti suplementacije s kamenom u bubregu, naročito kod muškaraca.
- Beta-karoten - visoke doze suplemenata kod pušača i ljudi profesionalno izloženih azbestu povezane su s povećanim rizikom od raka pluća.
* Različita istraživanja u svetu