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Za promenu ritma nije potreban ni dug put ni skupa organizacija. Na manje od dva sata od Beograda čekaju vas šumske staze, istorijske varoši, vinski podrumi i mesta na kojima jesen izgleda posebno lepo.

Novembarski vikend može biti idealan za jednodnevni izlet, naročito kada vremenska prognoza dozvoljava dužu šetnju. U okolini Beograda ima dovoljno mesta do kojih se stiže za oko sat do sat i po vožnje, mada vreme puta zavisi od polazišta i saobraćaja.

Neke destinacije privlače prirodom i šuštanjem suvog lišća, druge kaldrmom, istorijom i dobrim vinom. Dovoljno je da izaberete raspoloženje.

Avala i Kosmaj

Avala je najbliži izbor za one koji žele nekoliko sati u prirodi bez duge vožnje. Od podnožja prema vrhu vodi pešačka staza, a tokom obilaska mogu se videti Spomenik Neznanom junaku, Avalski toranj i crkva brvnara.

Kosmaj nudi mirnije šumske staze, drveni vidikovac i upečatljiv spomenik na vrhu. U okolini se nalaze manastiri Tresije i Pavlovac, pa se šetnja lako može spojiti sa obilaskom kulturnih znamenitosti.

Foto: Shutterstock

Bojčinska šuma

Na oko 30 kilometara od Beograda nalazi se zaštićena močvarna šuma kroz koju vodi uređena staza. Tokom šetnje prolazi se pored farme mangulica, nekadašnjih partizanskih baza i ergele lipicanera.

Nedaleko od šume nalazi se manastir Fenek iz 15. veka, zbog čega je ovo dobar izbor za lagan porodični izlet.

Sremski Karlovci

Ako vam nije do šume, jesenji dan možete provesti u Sremskim Karlovcima. Karlovačka gimnazija, Patrijaršijski dvor, Saborna crkva i Kapela mira samo su deo njihove bogate istorije.

Poseban doživljaj predstavljaju lokalne vinarije, od kojih pojedine nude obilazak laguma uklesanih u breg i degustaciju vina. Izlet se može završiti šetnjom uz Dunav ili odlaskom na obližnje Stražilovo.

Sremski Karlovci Foto: Kurir/D.Š.

Zrenjanin

Zrenjanin je poznat kao grad mostova, ali i po dugoj pivarskoj tradiciji. Prva fabrika piva otvorena je još 1745. godine, a o toj istoriji danas svedoči Muzej piva.

Tokom šetnje gradom možete videti Mali most, Veliki pešački most i neobični Most na suvom, koji je posle preusmeravanja toka Begeja ostao iznad nasipa.

Aranđelovac, Bukulja i Orašac

Park Bukovičke banje prostire se na oko 22 hektara i poznat je po izvorima mineralne vode i skulpturama od venčačkog mermera.

Iz parka se može krenuti prema vrhu Bukulje i vidikovcu sa kojeg se pruža pogled na okolne planine. Na ulazu u Aranđelovac nalazi se pećina Risovača, dok je u obližnjem Orašcu moguće obići Marićevića jarugu i Muzej Prvog srpskog ustanka.

Aranđelovac Foto: Nemanja Nikolić

Topola i Oplenac

Topola je pravi izbor za ljubitelje srpske istorije i vina. Na Oplencu se nalaze Crkva Svetog Đorđa i kuća kralja Petra, dok se u centru mogu obići ostaci Karađorđeve tvrđave, konak i crkva.

Okolina Topole poznata je po vinogradima, pa jesenji izlet možete završiti degustacijom lokalnih vina.

Divčibare, Valjevo i Tešnjar

Ovaj izlet zahteva nešto dužu vožnju, ali spaja planinski vazduh, prirodu i jednu od najlepših starih čaršija u Srbiji.

Divčibare Foto: RINA

Posle šetnje na Divčibarama možete otići do Valjeva i obići Tešnjar, najstariji deo grada na desnoj obali Kolubare. Stare kuće, zanatske radnje i vlažna kaldrma stvaraju prizor koji podseća na filmsku scenografiju, što nije slučajno jer je ovaj kraj često služio kao kulisa domaćim filmovima.

Pre polaska proverite radno vreme muzeja, vinarija i drugih objekata, kao i stanje staza posle kiše. Za dobar jesenji izlet nisu potrebni veliki planovi - termos, udobne cipele i jedan slobodan dan mogu biti sasvim dovoljni.