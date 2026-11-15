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Sušenje veša u malom stanu često predstavlja pravi izazov. Sušilica zauzima dragocen prostor, a mokra odeća može da poveća vlažnost vazduha u prostoriji. Ipak, nije svejedno gde ćete je postaviti, stručnjaci upozoravaju da je jedna prostorija posebno nepovoljan izbor.

Najgore mesto za sušenje veša u malom stanu jeste spavaća soba, naročito ako je mala i nema dobru ventilaciju. Mokra odeća tokom sušenja ispušta vlagu u vazduh, a kada se ona dugo zadržava u prostoriji, stvaraju se povoljniji uslovi za razvoj buđi i grinja. To može negativno da utiče na kvalitet vazduha, san i opšte stanje prostora.

Gde je onda najbolje sušiti veš?

Dnevna soba može biti bolji izbor, posebno ako je prostranija i ima dobru cirkulaciju vazduha. Sušilicu je najbolje postaviti blizu prozora, ali ne tik uz zid ili radijator, kako bi vazduh mogao slobodno da struji oko odeće.

Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Kupatilo takođe može poslužiti, ali samo ako ima prozor ili efikasnu ventilaciju. Posle tuširanja i kupanja vlažnost je već povećana, pa će se odeća sporije sušiti, a bez redovnog provetravanja može doći do pojave buđi na zidovima i fugama.

Kuhinja je još jedna mogućnost, pod uslovom da se dobro provetrava. Ipak, veš ne bi trebalo sušiti dok kuvate, jer odeća može da upije mirise hrane, a para dodatno povećava vlažnost vazduha.

Ako imate dovoljno prostora, i hodnik može biti praktično rešenje, ali je važno da ne bude pretrpan i da vazduh može nesmetano da cirkuliše.