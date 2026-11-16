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Studentska lista predstavila je plan za unapređenje javnog prevoza u Srbiji koji predviđa uvođenje minimalnih standarda za učestalost polazaka, pouzdanost, popunjenost i čistoću vozila, kao i postavljanje kamera na žutim trakama radi kažnjavanja vozača koji ih blokiraju. Program obuhvata i razvoj prigradske železnice u najvećim gradovima, povezivanje sa aerodromima gde je to opravdano, jedinstvenu prodaju karata, ali i nove mere za bezbednost pešaka i biciklista.

U programu Studentske liste navodi se da su se gradovi godinama prilagođavali automobilima, dok je javni prevoz gubio pouzdanost i prioritet. Zbog toga je predviđeno uvođenje novih standarda javnog prevoza, uz redovno objavljivanje podataka o njihovom ispunjavanju.

Promene su najavljene i u železničkom, rečnom i vazdušnom saobraćaju, dok poseban deo programa obuhvata rad Pošte i uslove rada zaposlenih.

Kamere na žutim trakama i novi standardi za javni prevoz

Jedna od najavljenih mera odnosi se na uvođenje jasnih minimalnih standarda za učestalost, pouzdanost, popunjenost i čistoću javnog prevoza.

Foto: Beta/ Miloš Miškov

Studentska lista predviđa da se već u prvih 100 dana objavljuju mesečni podaci po linijama, kako bi građani mogli da provere da li linija koju koriste ispunjava propisane standarde.

Program predviđa i postavljanje kamera na žutim trakama, kako bi vozači koji ih blokiraju bili kažnjeni.

Istovremeno, u prvoj godini u najvećim gradovima trebalo bi da počne program vraćanja prioriteta javnom prevozu.

Prigradska železnica u najvećim gradovima i povezivanje sa aerodromima

Značajne promene planirane su i u železničkom saobraćaju.

Prema programu Studentske liste, železnica bi dobila ugovore o javnoj usluzi sa jasno utvrđenim standardima učestalosti i pouzdanosti.

Predviđeno je i usklađivanje železničkih redova vožnje sa lokalnim javnim prevozom, kao i uvođenje jedinstvene prodaje karata.

"Najveći gradovi dobijaju prigradsku železnicu, uključujući i vezu sa aerodromom gde je to opravdano", navodi se u programu.

Studentska lista planira i uvođenje taktnih redova vožnje na glavnim železničkim pravcima.

Integrisane tarife i pristupačniji javni prevoz

Program predviđa uvođenje integrisanih tarifa u gradskom, prigradskom i regionalnom prevozu, kao i zaštitu prava putnika.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Najavljeno je i uvođenje niskopodnih vozila i pristupačnih stajališta.

Ove mere deo su plana koji obuhvata gradski, prigradski i regionalni prevoz, uz usklađivanje različitih vidova saobraćaja.

Bezbedniji putevi do škola i nove biciklističke staze

Poseban deo programa Studentske liste odnosi se na bezbednost pešaka i biciklista. U dokumentu se navodi da pešaci i biciklisti danas nemaju bezbednu i povezanu mrežu, zbog čega se predviđa uređenje saobraćaja u okolini škola.

Planirano je uvođenje zona 30, uređenje pešačkih prelaza i kontrola parkiranja oko škola.

Istovremeno, predviđen je razvoj povezanih mreža pešačkih i biciklističkih koridora koji bi povezivali škole, javne službe i autobuska stajališta. Na opterećenim saobraćajnicama biciklisti bi bili fizički odvojeni od automobila.

Razvoj luka na Dunavu, Savi i Tisi

Studentska lista planira i razvoj luka i pristaništa, kao i mreže prijemnih mesta za brodski otpad na Dunavu, Savi i Tisi. Program predviđa podsticanje prebacivanja teretnog saobraćaja na železnicu i reke. Kada je reč o vazdušnom saobraćaju, planirana je zaštita zona oko aerodroma od nelegalne gradnje.

U oblasti carinskih procedura predviđeno je uvođenje jedinstvenog elektronskog prozora za carinu, kao i objavljivanje vremena zadržavanja na graničnim prelazima.

Analiza uslova rada vozača, mašinovođa i pilota

Program Studentske liste obuhvata i uslove rada zaposlenih u saobraćaju. Predviđena je analiza uslova rada vozača, mašinovođa i pilota. Istovremeno, strani vozači trebalo bi da rade prema istim standardima rada i bezbednosti koji važe za domaće vozače.