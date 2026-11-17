Koja peciva su opasna po zdravlje

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1. Burek sa mesom ili sirom

Burek je klasik, ali klasik visokih kalorija. Jedan komad može sadržati više od 500 kcal, a bogat je zasićenim mastima i solju. Redovno konzumiranje može povećati rizik od gojaznosti i povišenog holesterola.

2. Lisnato testo sa filom

Kroasani, kifle sa viršlom ili slatkim kremom izgledaju privlačno, ali lisnato testo je punjeno trans-mastima i rafinisanim uljima. Nutritivna vrednost je minimalna, dok kalorije i štetne masti „skaču“ kroz krov.

kroasan Foto: Sea Wave / Alamy / Profimedia

3. Pizza iz pekare

Iako zvuči kao brza i praktična opcija, pekarska pizza često je napravljena od starog testa, sa procesuiranim sirom i kečapom bogatim šećerom. Ukupna nutritivna vrednost je niska, a masnoće i kalorije su visoke.

4. Slatki kroasani i peciva sa čokoladom ili kremom

Šećer, palmino ulje i industrijski kremovi čine ovu poslasticu izuzetno kaloričnom i gotovo bez hranljivih materija. Idealno za trenutni „slatki“ užitak, ali ne i za svakodnevnu ishranu.

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5. Peciva sa majonezom ili pavlakom

Industrijski nadevi izgledaju sočno, ali kriju masnoće, aditive i visoku kalorijsku vrednost. Za one koji paze na zdravlje, ovo su peciva koja treba izbegavati ili konzumirati veoma retko.