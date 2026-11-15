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Američka ambasada u Beogradu obeležila je sinoć 251. godišnjicu osnivanja Korpusa mornaričke pešadije Sjedinjenih Američkih Država, organizovanjem tradicionalnog Bala marinaca.

Tim povodom, ambasada je na društvenim mrežama objavila poruku u kojoj je istakla dugu istoriju, tradiciju i vrednosti koje ovaj vojni rod neguje više od dva i po veka.

- Ovom prilikom odajemo priznanje generacijama marinaca, muškarcima i ženama koji su tokom više od dva i po veka služili sa čašću, hrabrošću i posvećenošću. Slavimo njihovu vernost zemlji, spremnost da odgovore na svaki poziv i snažno zajedništvo koje povezuje marince širom sveta.

- 251 godina tradicije, službe i odanosti. Semper Fidelis! - poručili su iz američke ambasade.