PONOS, ČAST I TRADICIJA DUGA 251 GODINU Američka ambasada u Beogradu obeležila veliki jubilej marinaca: Odajemo priznanje generacijama hrabrih muškaraca i žena
Američka ambasada u Beogradu obeležila je sinoć 251. godišnjicu osnivanja Korpusa mornaričke pešadije Sjedinjenih Američkih Država, organizovanjem tradicionalnog Bala marinaca.
Tim povodom, ambasada je na društvenim mrežama objavila poruku u kojoj je istakla dugu istoriju, tradiciju i vrednosti koje ovaj vojni rod neguje više od dva i po veka.
- Ovom prilikom odajemo priznanje generacijama marinaca, muškarcima i ženama koji su tokom više od dva i po veka služili sa čašću, hrabrošću i posvećenošću. Slavimo njihovu vernost zemlji, spremnost da odgovore na svaki poziv i snažno zajedništvo koje povezuje marince širom sveta.
- 251 godina tradicije, službe i odanosti. Semper Fidelis! - poručili su iz američke ambasade.
Moto „Semper Fidelis“, što u prevodu sa latinskog znači "Uvek veran", predstavlja jedno od najprepoznatljivijih obeležja američkih marinaca i simbol njihove odanosti, časti i međusobne povezanosti.