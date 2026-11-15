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Učenici u Srbiji sutra se vraćaju u školske klupe nakon jesenjeg raspusta.

Jesenji raspust počeo je 11. novembra, na Dan primirja.

Osnovci i srednjoškolci većine škola u Srbiji narednu pauzu od školskih obaveza imaće krajem godine, kada se završava prvo polugodište.

Učenici u centralnoj Srbiji prvo polugodište privode kraju krajem decembra - osnovci 30. decembra, dok srednjoškolci obaveze završavaju dan kasnije.

Posle novogodišnjih i božićnih praznika, povratak u školske klupe, prema školskom kalendaru, predviđen je za ponedeljak, 18. januar.

U AP Vojvodini nastava u prvom polugodištu traje do 23. decembra, a đaci se, nakon kraćeg zimskog odmora, vraćaju na časove 11. januara.

Sretenjski raspust predviđen je od 15. do 19. februara, dok će prolećni raspust trajati od 30. aprila do 4. maja 2027. godine.

Kurir.rs/Tanjug

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