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Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dok teretnjaci čekaju na izlazu iz zemlje do tri sata, navodi se u saopštenju AMSS.

Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila se zadražvaju na graničnom prelazu Batrovci 180 minuta i an prečazu Šid-drumski TMV 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Kurir/Tanjug

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