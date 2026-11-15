Društvo
Detaljan spisak čekanja na granicama! Evo kakva je situacija na izlazima iz Srbije i naplatnim stanicama
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Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije, na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila, dok teretnjaci čekaju na izlazu iz zemlje do tri sata, navodi se u saopštenju AMSS.
Na (TMV) terminalima, na izlazu iz Srbije, teretna vozila se zadražvaju na graničnom prelazu Batrovci 180 minuta i an prečazu Šid-drumski TMV 60 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.
Kurir/Tanjug
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