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Zahlađenje koje je zahvatilo Srbiju neće se dugo zadržati, a već od ponedeljka očekuje se ponovni porast temperature. Prema najavi meteorologa Nedeljka Todorovića, sredinom naredne sedmice živa u termometru mogla bi da pređe 18 stepeni, ali bi nakon toga ponovo moglo da usledi zahlađenje.

Prema vremenskoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u ponedeljak, 16. novembra, Srbiju očekuje oblačno vreme, uz kišu i lokalne pljuskove. Više padavina biće u centralnim i istočnim krajevima, dok će temperatura tokom dana dostizati od 12 do 15 stepeni, osim u Negotinskoj Krajini, gde se očekuje oko osam stepeni.

Narednih dana biće promenljivo oblačno, postepeno toplije i vetrovito, uz povremenu kišu, naročito u sredu i četvrtak. Duvaće pretežno južni i jugoistočni vetar, a od sledećeg vikenda očekuje se pad temperature.

Temperatura će ponovo preći 18 stepeni

Meteorolog Nedeljko Todorović izjavio je da zahlađenje koje je u petak zahvatilo Srbiju traje do ponedeljka, nakon čega počinje novi porast temperature.

- Od ponedeljka počinje ponovo porast temperature, a tamo negde sredinom sedmice, u sredu, četvrtak i petak, biće preko 18, ali to je znak da opet dolazi neko zahlađenje posle toga, što će verovatno biti iduće subote i nedelje, možda i u ponedeljak - rekao je Todorović za Tanjug.

On je dodao da će naredna sedmica biti kišna, što pokazuje da je nastupila kišna sezona. Kako je objasnio, tokom oktobra je i dalje zabeležen manjak padavina, uprkos povremenim kišama.

Foto: Marko Karović

Slično najavljuje i meteorolog Marko Čubrilo, koji ističe da nas od sutra očekuje relativno topao, ali veoma kišovit period, koji bi trebalo da potraje do pred kraj nedelje, piše Kurir. Kako je naveo, uz jako zonalno strujanje, sa zapadnog i jugozapadnog Atlantika ka našem području priticaće topao i veoma vlažan vazduh.

Prema njegovoj prognozi, u ponedeljak se jače pogoršanje vremena najpre očekuje na zapadu i jugozapadu, a do kraja dana i u ostalim krajevima. Vetar će okrenuti na južne smerove, a dnevne temperature biće u porastu i kretaće se od 10 do 18 stepeni.

U utorak će nakratko biti suvo i još malo toplije, ali se već posle podne i tokom noći očekuje novo jače pogoršanje. Sreda i četvrtak donose čestu kišu, lokalno i obilnije padavine, uz mogućnost pljuskova. Duvaće umeren, povremeno i pojačan južni vetar, a maksimalne temperature dostizaće od 13 do 19 stepeni, što je iznad proseka za ovo doba godine.

U drugom delu nedelje kiša će i dalje povremeno padati, ali će biti osetno svežije, sa najvišim temperaturama od osam do 14 stepeni. Čubrilo upozorava da posle 24. novembra postoji mogućnost novog zahlađenja, uz mogućnost pojave snega i u nižim predelima.

Zahlađenje od subote

S druge strane, meteorolog Ivan Ristić najavio je da bi za sedam dana, u subotu 21. novembra, mogao da počne osetno hladniji period.

Foto: RHMZ

- Danas sam nadogradio moj IRIE model sa graničnim podacima iz AIGEFS NCEP AI modela. Sa tim sam kompletirao IRIE model sa svim najboljim AI modelima, tako da spremno čekamo zimu - napisao je.

Ristić je najavio ulazak u osetno hladniji period od naredne subote.

Foto: RHMZ

- Kao što vidite, IRIE AIGEFS večeras najavljuje ulazak u osetno hladniji period za sedam dana, u subotu 21. novembra. Od tog datuma plava boja osvaja moje mape, zima polako dolazi - napisao je Ristić.

Foto: RHMZ

Njegova najava ukazuje na mogućnost da posle kratkotrajnog porasta temperature usledi novo, izraženije zahlađenje. Prognoze za period od narednog vikenda zato će biti posebno važne za praćenje daljeg razvoja vremenskih prilika.