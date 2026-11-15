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Na naplatnoj stanici Adaševci, na isključenju ka Šidu, saobraćaj je obustavljen za teretna motorna vozila, navodi se u saopštenju Puteva Srbije.

- Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid, formirana je kolona teretnih motornih vozila u smeru ka Šidu - navode Putevi Srbije.

Kako se dodaje, javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja na toj deonici.

Kurir.rs

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