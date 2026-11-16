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Svako od nas ima svoje favorite – mesto na koje se uvek rado vraća, manifestaciju koju ne propušta, hotel koji bi preporučio prijateljima ili turističku priču koja ga je inspirisala da bolje upozna Srbiju.

Upravo takve priče već više od četiri decenije prepoznaje „Turistički cvet“, najprestižnije priznanje u oblasti turizma u Srbiji, koje dodeljuje Turistička organizacija Srbije. Izbor pobednika 41. „Turističkog cveta“ je otpočeo, a ovogodišnje izdanje donosi priliku da publika direktno utiče na konačan ishod. Stručni žiri odabrao je finaliste, a sada je na građanima da svojim glasovima odluče kome će pripasti ovo prestižno priznanje.

Struka je izabrala finaliste, sada je red na vas

Ono što „Turistički cvet“ čini posebno zanimljivim jeste mogućnost da u izboru najboljih učestvuju i oni zbog kojih turizam, na kraju krajeva, i postoji – putnici, gosti, posetioci i svi koji vole da istražuju Srbiju. U svakoj kategoriji stručni žiri izdvojio je po tri kandidata koji su svojim radom, kvalitetom i doprinosom zaslužili mesto u finalu. Sada publika bira pobednike. Drugim rečima, možda je baš vaš favorit među finalistima! To može biti turistička organizacija koja vas je inspirisala da otkrijete neki novi kraj, manifestacija kojoj se rado vraćate, hotel u kojem ste se osećali kao kod kuće ili turistička agencija kojoj bez razmišljanja poveravate planiranje putovanja. Možda je to i seosko domaćinstvo u kojem ste boravili, vinarija čiji ste ambijent zapamtili, bloger čije preporuke pratite ili medijska priča zbog koje ste poželeli da upoznate neki novi deo Srbije. Od hotela i manifestacija do blogera i medija – upoznajte finaliste

Izbor obuhvata različite segmente turističke ponude, pa se za priznanje takmiče kandidati u osam kategorija, uz posebne potkategorije u pojedinim oblastima. Biraju se najbolji među turističkim organizacijama, turističkim manifestacijama i turističkim agencijama, kao i u kategoriji ugostiteljskih objekata za smeštaj – hotelima u gradskim sredinama, banjama, planinskim i drugim sredinama. Posebno mesto imaju i ostali ugostiteljski objekti za smeštaj. Tu su kategorisana seoska turistička domaćinstva i objekti za smeštaj u domaćoj radinosti, ali i vinarije, vile, lovačke kuće, salaši i drugi objekti koji nemaju obavezu kategorizacije.

Foto: Turistička organizacija Srbije

Priznanje se dodeljuje i pravnim subjektima za doprinos unapređenju turističke ponude i promociji turizma, kao i influenserima i blogerima koji svojim sadržajem inspirišu publiku da istražuje nove destinacije. Svoje favorite publika bira i među elektronskim i štampanim medijima koji doprinose predstavljanju Srbije kao turističke destinacije. Jer, turistička priča danas nastaje na mnogo mesta – u hotelu koji osvaja gostoprimstvom, na manifestaciji koja okuplja hiljade posetilaca, u autentičnom domaćinstvu koje čuva duh jednog kraja, ali i na digitalnim platformama i u medijima koji inspirišu ljude da krenu na put. Vaš glas može da odluči ko će osvojiti „Turistički cvet“ Glasanje je počelo 9. novembra i traje do 29. novembra u ponoć. Sve što je potrebno jeste da posetite www.turistickicvet.rs, pogledate ko se našao u finalu i glasate za svoje favorite.

Zato razmislite: koje mesto vas je ove godine posebno oduševilo? Koja manifestacija je opravdala očekivanja? Ko je od turističkih profesionalaca, domaćina, stvaralaca i medija uradio nešto što zaslužuje da bude prepoznato? Sada imate priliku da im to i pokažete. Jer „Turistički cvet“ nije samo priznanje za one koji stvaraju i unapređuju turizam već i prilika da publika podrži one koji su joj pružili najbolje iskustvo. Pogledajte finaliste, izaberite svoje favorite i glasajte do 29. novembra u ponoć. Ove godine, pobednike „Turističkog cveta“ birate vi! Više informacija o nagradi i aktivnostima Turističke organizacije Srbije potražite na www.serbia.travel.