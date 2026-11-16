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Dok se u koviljskoj školinastava na daljinu odvija već nedeljama nakon što je deo tavanice lakše povredio jednog učenika, ispred ulaza u OŠ "Branko Radičević” ovog jutra postavljene su zaštitne trake, a učionice su prazne dok se čeka zvanična reč nadležnih.

Direktorka škole, Suzana Marić objašnjava da je dvodnevna obustava rada bila neophodna kako bi se dobilo na vremenu dok ne stignu precizne instrukcije o daljoj sanaciji objekta.

- Danas i sutra neće biti nastave dok ne organizujemo alternativni model rada, kako deca ne bi gubila gradivo. Trenutno se na objektu ne izvode nikakvi radovi jer čekamo zvaničan nalaz građevinske inspektorke, koji bi trebalo da stigne danas popodne. Tim dokumentom će biti definisane mere koje treba da preduzme izvođač radova, a ne škola. Po zakonu i pravilima struke, izvođač koji je prouzrokovao štetu dužan je da je sanira i vrati objekat u prvobitno stanje. Međutim, s obzirom na to da škola nije ugovarač radova, sve detalje oko ugovornih obaveza i garancija vodi investitor koji je ovaj posao ugovorio i dodelio - rekla je Marić.

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Povratak u klupe tek uz pisane garancije o bezbednosti

Roditelje u ovom trenutku najviše brine kada će njihova deca ponovo sesti u klupe i da li će, ukoliko se radovi oduže posle srede, škola preći na onlajn nastavu. U upravi škole ističu da se sa povratkom đaka neće žuriti dok ne stignu čvrste garancije.

- Deca se neće vratiti u klupe na osnovu bilo kakvih obećanja, već tek onog trenutka kada građevinska inspekcija i stručne službe dostave pisani nalaz da je škola u potpunosti bezbedna. Dalji koraci pre svega zavise od današnjeg nalaza inspekcije, na osnovu kojeg ćemo videti u kom obimu će škola biti zatvorena ili dostupna učenicima. Imamo spremno nekoliko varijanti, a onlajn nastava je svakako jedna od mogućnosti za prelazni period. Najvažnije nam je da saznamo koliko će okvirno trajati sanacija i kada će škola ponovo biti otvorena - poručila je direktorka.

Dok se čeka trajno rešenje za oba objekta, na potezu su investitori, izvođači i inspekcijske službe od kojih zavisi kada će se novosadski osnovci bezbedno vratiti u svoje učionice.

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